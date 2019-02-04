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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Коньяспор
Бурсаспор - Коньяспор: обзор матча 04 февраля 2019
Бурсаспор
04.02.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Коньяспор
86'
Желтая карточка
М. Ятабаре
78'
Желтая карточка
Д. Милошевич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бурсаспор
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
4-2-1
10
Эрдоган
14
Латовлевич
2
Вергини
26
Ярдымджи
25
Баджи
35
Кара
8
Торун
3-2-4-1
1
Киринтили
35
Жута
4
Туран
89
Скубич
42
Саинер
2
Финдикли
27
Милошевич
12
Траоре
5
Филипович
8
Евтович
18
Яхович
Остались в запасе
Бурсаспор
Коньяспор
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бурсаспор - Коньяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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