Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Фенербахче
Бурсаспор - Фенербахче: обзор матча 21 января 2019
Бурсаспор
21.01.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
90'
А. Кара
20'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Фенербахче
ГОЛ! 1:1!
А. Кара
Пас отдал
Д. Сахо
90'
81'
Желтая карточка
Н. Дирар
Желтая карточка
А. Кара
81'
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
65'
57'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Б. Ярдымджи
29'
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
М. Исла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Фенербахче
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Яссин Бензия
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
3-2-1-1
14
Латовлевич
27
Шеджу
26
Ярдымджи
35
Кара
25
Баджи
8
Торун
6
Савье
3-4-1-1
1
Демирель
22
Исла
33
Али Калдырым
37
Шкртел
16
Жаилсон
8
Дирар
11
Экичи
5
Топал
24
Айю
9
Сольдадо
Остались в запасе
Бурсаспор
Фенербахче
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Яссин Бензия
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Остались в запасе
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Яссин Бензия
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Бурсаспор - Фенербахче
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
Новости команд
Все
Бурсаспор
Фенербахче
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Ивелин Попов может сменить «Спартак» на «Бурсаспор»
2018.07.22 21:27
7
Муса не хочет переезжать в Турцию
2018.01.07 06:50
3
Экс-нападающий ЦСКА Муса перейдет в «Бурсаспор»
2018.01.04 15:00
12
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+