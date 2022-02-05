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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Камерун
Буркина-Фасо - Камерун: обзор матча 05 февраля 2022
Буркина-Фасо
05.02.2022, суббота, 22:00
Кубок африканских наций, Матч за 3-е место
3 : 3
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Камерун
24'
С. Яго
43'
А. Онана (АГ)
49'
Д. Уаттара
71'
С. Баокен
85'
В. Абубакар
87'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буркина-Фасо - Камерун
Замена
А. Савадого
️️️️
Ф. Уедраого
90'
+4
Замена
М. Конате
️️️️
Д. Уаттара
90'
+4
87'
ГОЛ! 3:3!
В. Абубакар
Замена
Х. Банде
️️️️
Б. Траоре
87'
Замена
Э. Траоре
️️️️
А. Тапсоба
87'
85'
ГОЛ! 3:2!
В. Абубакар
Пас отдал
М. Нгамале
Желтая карточка
Э. Тапсоба
73'
71'
ГОЛ! 3:1!
С. Баокен
Желтая карточка
И. Уедраого
68'
68'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
54'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
К. Бассогог
Желтая карточка
А. Тапсоба
52'
ГОЛ! 3:0!
Д. Уаттара
Пас отдал
Б. Траоре
49'
48'
Желтая карточка
С. Баокен
46'
Замена
М. Нгамале
️️️️
И. Ганаго
46'
Замена
В. Абубакар
️️️️
С. Гуэ
Желтая карточка
С. Яго
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Онана
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Яго
Пас отдал
И. Каборе
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
1
Фарид Уедраого
ВР
25
Стив Яго
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Сумаила Уаттара
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
20
Густаво Сангаре
ОП
22
Блати Туре
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Камерун
23
Андре Онана
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
22
Жером Онгуене
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Самуэль Гуэ
ОП
8
Жан Онана
ОП
15
Пьер Кунде
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
9
Стефан Баокен
ЦФ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Буркина-Фасо
23
Килиан Никиема
ВР
1
Абубакар Савадого
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
17
Закария Саного
ЛВ
19
Хассан Банде
ЛВ
24
Сайду Симпоре
ОП
8
Драман Никиема
ЦП
7
Эрик Траоре
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
8
Франк Ангисса
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Уедраого
25
Яго
12
Тапсоба
4
Уаттара
17
Каборе
18
Уедраого
20
Сангаре
22
Туре
10
Траоре
2
Уаттара
15
Тапсоба
4-2-2-2
23
Онана
17
Мбайзо
22
Онгуене
2
Мукуди
6
Ойонго
14
Гуэ
8
Онана
11
Бассогог
15
Кунде
12
Ганаго
9
Баокен
1
Уедраого
1
Савадого
1
Савадого
1
Уедраого
15
Тапсоба
7
Траоре
7
Траоре
15
Тапсоба
10
Траоре
19
Банде
19
Банде
10
Траоре
2
Уаттара
13
Конате
13
Конате
2
Уаттара
12
Ганаго
19
Нгамале
19
Нгамале
12
Ганаго
11
Бассогог
12
Экамби
12
Экамби
11
Бассогог
14
Гуэ
10
Абубакар
10
Абубакар
14
Гуэ
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Камерун
23
Килиан Никиема
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
24
Сайду Симпоре
ОП
8
Драман Никиема
ЦП
17
Закария Саного
ЛВ
Главный тренер
Каму Мало
8
Франк Ангисса
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Девис Эпасси
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Остались в запасе
23
Килиан Никиема
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
24
Сайду Симпоре
ОП
8
Драман Никиема
ЦП
17
Закария Саного
ЛВ
Остались в запасе
8
Франк Ангисса
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Девис Эпасси
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
Главный тренер
Каму Мало
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Статистика матча Буркина-Фасо - Камерун
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Стадион:
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