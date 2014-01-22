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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Бунедкор
Ростов - Бунедкор: обзор матча 22 января 2014
Ростов
22.01.2014, среда, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Бунедкор
22'
Т. Калачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Бунедкор
Замена
Б. Су Ю
️️️️
А. Дзюба
46'
Замена
А. Васильев
️️️️
Т. Калачев
46'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Джано
46'
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
К. Гуелор Канга
46'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Шешуков
46'
Замена
И. Худобяк
️️️️
А. Гацкан
46'
Замена
С. Ксулу
️️️️
В. Дьяков
46'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
Х. Милич
46'
Замена
В. Ароян
️️️️
Баштуш
46'
Замена
И. Лоло
️️️️
А. Логашов
46'
Замена
А. Амельченко
️️️️
С. Плетикоса
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Калачев
22'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
8'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ростов - Бунедкор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Динамо Сам
- : -
22.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бунедкор
1 : 2
05.11.2026
Хорезм
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Бунедкор
2 : 1
22.10.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Бунедкор
1 : 1
16.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Пахтакор
3 : 1
09.10.2026
Бунедкор
Информация о матче
Главный судья:
Хамаит Салем
Стадион:
Ростов Арена
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