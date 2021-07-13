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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Будучность - ХИК
Будучность - ХИК: обзор матча 13 июля 2021
Будучность
13.07.2021, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 4
Первый матч – 1 : 3
Завершен
ХИК
6'
Р. Риски
35'
Ф. Валенчич
40'
Жаир
49'
Р. Риски
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Будучность - ХИК
Замена
Н. Секулич
️️️️
А. Ражнатович
79'
74'
Замена
М. Пелтола
️️️️
Ф. Валенчич
68'
Замена
Р. Риски
️️️️
Л. Карлос Мурильо
67'
Замена
Д. Браун
️️️️
Я. Саксела
53'
Замена
L. Henrique
️️️️
Р. Риски
53'
Замена
С. Дальстрем
️️️️
Жаир
49'
ГОЛ! 0:4!
Р. Риски
Пас отдал
Л. Карлос Мурильо
40'
ГОЛ! 0:3!
Жаир
Пас отдал
Р. Риски
Желтая карточка
М. Джуричкович
38'
35'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Валенчич
Пас отдал
Я. Саксела
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Риски
Пас отдал
В. Морен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Будучность
33
Милош Драгоевич
ВР
22
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
33
Владан Аджич
ЦЗ
15
Йован Баошич
ЦЗ
4
Миомир Джуричкович
ОП
6
Милош Раичкович
ЦП
8
Лука Миркович
ЦП
7
Игор Иванович
ПВ
7
Lazar Mijović
ЦФ
18
Petar Grbić
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
13
Луис Карлос Мурильо
ЛЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
7
Жаир
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
3
Янне Саксела
ПП
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Будучность
72
Анто Бабич
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
26
Неманья Секулич
ЦП
17
Jovan Dašić
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
77
Mitar Globarevic
ЦФ
40
Sava Milić
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
15
Amir Muzurović
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
ХИК
1
Хуго Кето
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
18
Dylan Murnane
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
3-1-2-1-3
33
Драгоевич
22
Ражнатович
15
Баошич
33
Аджич
4
Джуричкович
6
Раичкович
8
Миркович
7
Иванович
24
18
7
4-4-1-1
30
Таннандер
5
О'Шонесси
5
Тенхо
16
Морен
13
Мурильо
3
Саксела
7
Жаир
10
Лингман
37
Танака
9
Валенчич
9
Риски
22
Ражнатович
26
Секулич
26
Секулич
22
Ражнатович
9
Валенчич
2
Пелтола
2
Пелтола
9
Валенчич
7
Жаир
10
Дальстрем
10
Дальстрем
7
Жаир
9
Риски
19
19
9
Риски
3
Саксела
24
Браун
24
Браун
3
Саксела
Остались в запасе
Будучность
ХИК
17
Jovan Dašić
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
77
Mitar Globarevic
ЦФ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
40
Sava Milić
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
15
Amir Muzurović
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦЗ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
1
Хуго Кето
ВР
18
Dylan Murnane
ЦФ
4
Маркус Халсти
ЦЗ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Остались в запасе
17
Jovan Dašić
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
77
Mitar Globarevic
ЦФ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
40
Sava Milić
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
15
Amir Muzurović
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦЗ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
18
Dylan Murnane
ЦФ
4
Маркус Халсти
ЦЗ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Статистика матча Будучность - ХИК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Будучность
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Будучность
- : -
29.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
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