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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ХИК - Будучность
ХИК - Будучность: обзор матча 06 июля 2021
ХИК
06.07.2021, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Будучность
5'
Р. Риски
7'
Ф. Валенчич
13'
Я. Саксела
35'
М. Раичкович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ХИК - Будучность
Желтая карточка
Д. Браун
85'
72'
Замена
Й. Баошич
️️️️
М. Раичкович
72'
Замена
B. Milic
️️️️
Л. Миркович
52'
Желтая карточка
Л. Миркович
35'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Раичкович
Желтая карточка
Я. Саксела
34'
31'
Желтая карточка
V. Terzić
ГОЛ! 3:0!
Я. Саксела
Пас отдал
Ф. Валенчич
13'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Валенчич
7'
ГОЛ! 1:0!
Р. Риски
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
16
Валлтери Морен
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
3
Янне Саксела
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
7
Жаир
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
37
Атому Танака
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
30
Якоб Таннандер
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Будучность
33
Милош Драгоевич
ВР
6
Милош Раичкович
ЦП
8
Лука Миркович
ЦП
7
Lazar Mijović
ЦФ
19
Виктор Джуканович
ЦФ
22
Андрийя Ражнатович
ЦФ
29
Vasilije Terzić
ЦФ
18
Petar Grbić
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
33
Владан Аджич
ЦФ
4
Миомир Джуричкович
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
ХИК
1
Хуго Кето
ВР
13
Луис Карлос Мурильо
ЛЗ
4
Маркус Халсти
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
2
Матти Пелтола
ОП
5
Бубакар Джало
ОП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
21
Энтони Олусанья
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
18
Dylan Murnane
ЦФ
2
Joel Untersee
ЦФ
Будучность
15
Йован Баошич
ЦЗ
26
Неманья Секулич
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
15
Amir Muzurović
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
40
Sava Milić
ЦФ
77
Mitar Globarevic
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
2-1-1-5
16
Морен
5
О'Шонесси
10
Лингман
9
Валенчич
24
Браун
30
Таннандер
9
Риски
37
Танака
7
Жаир
2-5
33
Драгоевич
6
Раичкович
8
Миркович
29
4
Джуричкович
33
Аджич
72
Бабич
18
8
Миркович
24
24
8
Миркович
6
Раичкович
15
Баошич
15
Баошич
6
Раичкович
Остались в запасе
ХИК
Будучность
21
Энтони Олусанья
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
2
Матти Пелтола
ОП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
5
Бубакар Джало
ОП
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
18
Dylan Murnane
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЛЗ
1
Хуго Кето
ВР
2
Joel Untersee
ЦФ
4
Маркус Халсти
ЦЗ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
15
Amir Muzurović
ЦФ
26
Неманья Секулич
ЦП
21
Filip Domazetovic
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
40
Sava Milić
ЦФ
77
Mitar Globarevic
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Остались в запасе
21
Энтони Олусанья
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
2
Матти Пелтола
ОП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
5
Бубакар Джало
ОП
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
18
Dylan Murnane
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЛЗ
1
Хуго Кето
ВР
2
Joel Untersee
ЦФ
4
Маркус Халсти
ЦЗ
Остались в запасе
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
15
Amir Muzurović
ЦФ
26
Неманья Секулич
ЦП
21
Filip Domazetovic
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
40
Sava Milić
ЦФ
77
Mitar Globarevic
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Главный тренер
Срджан Радоньич
Статистика матча ХИК - Будучность
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
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0 : 4
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2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Будучность
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Будучность
- : -
29.11.2026
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0 : 0
13.11.2026
Будучность
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Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
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Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
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