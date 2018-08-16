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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брондбю - Спартак Сб
Брондбю - Спартак Сб: обзор матча 16 августа 2018
Брондбю
16.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Спартак Сб
68'
Д. Кайзер
90+2'
К. Вильчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Спартак Сб
ГОЛ! 2:0!
К. Вильчек
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Кайзер
68'
Желтая карточка
Й. Радошевич
32'
Начало матча
Статистика матча Брондбю - Спартак Сб
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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Брондбю
Спартак Сб
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2025.08.28 19:50
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