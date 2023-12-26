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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Портсмут
Бристоль Роверс - Портсмут: обзор матча 26 декабря 2023
Бристоль Роверс
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Первая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Портсмут
66'
Э. Эванс
90+4'
Л. Томас
76'
П. Лэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Портсмут
Желтая карточка
К. Мартин
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Л. Томас
Пас отдал
Х. Вейл
90'
+4
Желтая карточка
М. Кокс
90'
+2
Замена
Д. Хант
️️️️
Т. Крама
87'
Желтая карточка
С. Финли
80'
78'
Желтая карточка
П. Лэйн
76'
ГОЛ! 1:1!
П. Лэйн
Пас отдал
М. Пак
73'
Замена
К. Йенги
️️️️
Г. Уит
72'
Замена
П. Лэйн
️️️️
J. Sparkes
Замена
К. Мартин
️️️️
Д. Маркиз
72'
Желтая карточка
Э. Эванс
69'
69'
Желтая карточка
Ш. Раггет
ГОЛ! 1:0!
Э. Эванс
66'
65'
Желтая карточка
Д. Моррел
52'
Замена
C. Saydee
️️️️
А. Робертсон
48'
Желтая карточка
J. Sparkes
20'
Желтая карточка
А. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
14
Энтони Эванс
ЦП
8
Сэм Финли
(К)
ЦП
20
Харви Вейл
АП
27
Джон Маркиз
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
9
Colby Bishop
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
32
Джек Хант
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
2
Luca Hoole
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
32
Пэдди Лэйн
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
9
Кусини Йенги
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
3-2-1-4
13
Кокс
26
Тэйлор
6
Уилсон
4
Крама
14
Эванс
8
Финли
20
Вейл
27
Маркиз
10
Коллинз
16
Томас
28
3-4-3
1
Норрис
2
Рафферти
20
Раггет
16
Моррел
18
Робертсон
7
Пак
6
11
Уит
3
11
Камара
9
4
Крама
32
Хант
32
Хант
4
Крама
27
Маркиз
18
Мартин
18
Мартин
27
Маркиз
3
32
Лэйн
32
Лэйн
3
11
Уит
9
Йенги
9
Йенги
11
Уит
18
Робертсон
38
38
18
Робертсон
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Портсмут
1
Jed Ward
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
2
Luca Hoole
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
1
Райан Шофилд
ВР
24
Терри Девлин
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
1
Jed Ward
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
2
Luca Hoole
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
24
Терри Девлин
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Бристоль Роверс - Портсмут
4
5
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
16
Офсайды
3
0
Количество передач
300
520
Сейвы
5
1
Точность передач %
66
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
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