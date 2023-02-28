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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бристоль Сити - Манчестер Сити
Бристоль Сити - Манчестер Сити: обзор матча 28 февраля 2023
Бристоль Сити
28.02.2023, вторник, 23:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
7'
Ф. Фоден
74'
Ф. Фоден
81'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Манчестер Сити
Замена
Э. Кинг
️️️️
М. Джеймс
89'
Замена
О. Тэйлор-Кларк
️️️️
Д. Уилльямс
89'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
87'
87'
Желтая карточка
Б. Силва
83'
Замена
К. Палмер
️️️️
Ф. Фоден
83'
Замена
С. Гомес
️️️️
Н. Аке
81'
ГОЛ! 0:3!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Д. Грилиш
Замена
Д. Дасилва
️️️️
К. Принг
77'
74'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
Х. Альварес
71'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Р. Марез
66'
Желтая карточка
Ф. Фоден
46'
Замена
Эдерсон
️️️️
С. Ортега
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Таннер
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
31
Элайджа Моррисон
ЛВ
11
Марли Франсуа
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
4-3-1-2
1
О'Лири
3
Принг
26
Калас
26
Винер
19
Таннер
37
Джеймс
17
Сайкс
8
Уилльямс
8
Скотт
21
Уэллс
11
Белл
4-1-3-2
1
Ортега
82
Льюис
3
Диаш
15
Аке
28
Аканджи
27
Филлипс
26
Марез
26
Де Брюйне
47
Фоден
19
Альварес
20
Силва
3
Принг
12
Дасилва
12
Дасилва
3
Принг
37
Джеймс
10
Кинг
10
Кинг
37
Джеймс
19
Таннер
18
Вайманн
18
Вайманн
19
Таннер
8
Уилльямс
38
Тэйлор-Кларк
38
Тэйлор-Кларк
8
Уилльямс
47
Фоден
10
Палмер
10
Палмер
47
Фоден
1
Ортега
31
Эдерсон
31
Эдерсон
1
Ортега
15
Аке
17
Гомес
17
Гомес
15
Аке
26
Марез
10
Грилиш
10
Грилиш
26
Марез
Остались в запасе
Бристоль Сити
Манчестер Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
31
Элайджа Моррисон
ЛВ
11
Марли Франсуа
ЛВ
21
Olly Thomas
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
31
Элайджа Моррисон
ЛВ
11
Марли Франсуа
ЛВ
21
Olly Thomas
ЦФ
Остались в запасе
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бристоль Сити - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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