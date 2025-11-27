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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Брейдаблик - Самсунспор
Брейдаблик - Самсунспор: обзор матча 27 ноября 2025
Брейдаблик
27.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
2 : 2
Завершен
Самсунспор
6'
D. Ingvarsson
72'
K. Ingi Kristinsson
20'
М. Муандилмаджи
55'
М. Муандилмаджи
Матч
Составы
Статистика
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Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Брейдаблик - Самсунспор
Завершен
Желтая карточка
Дамир Муминович
90'
+3
90'
+3'
Замена
Кристинн Стейндорссон
️️️️➡️️
Виктор Карл Эйнарссон
81'
75'
Замена
Soner Gönül
️️️️➡️️
L. Tomasson
75'
Замена
Polat Yaldır
️️️️➡️️
Антони Мусаба
ГОЛ! 2:2!
Kristofer Ingi Kristinsson
Пас отдал
O. Omarsson
72'
Замена
Gabriel Snaer
️️️️➡️️
Anton Logi Lúðvíksson
71'
Замена
Kristofer Ingi Kristinsson
️️️️➡️️
Aron Bjarnason
71'
Замена
A. Yeoman
️️️️➡️️
Вальгейр Вальгейрссон
71'
Травма
Вальгейр Вальгейрссон
69'
66'
Замена
Джо Мендес
️️️️➡️️
Зеки Явру
55'
ГОЛ! 1:2!
Мариус Муандилмаджи
Пас отдал
Карло Хольс
46'
Замена
Сонер Айдогду
️️️️➡️️
Yunus Emre Çift
45'
+1'
20'
ГОЛ! 1:1!
Мариус Муандилмаджи
Пас отдал
Антуан Макумбу
ГОЛ! 1:0!
Davíð Ingvarsson
Пас отдал
Агуст-Орри Торстейнссон
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
17
Вальгейр Вальгейрссон
ЛЗ
44
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
13
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
9
O. Omarsson
ЦП
15
Агуст-Орри Торстейнссон
ЛВ
7
Хескулдур Гуннлаугссон
(К)
ПВ
11
Aron Bjarnason
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
18
Davíð Ingvarsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
24
Тони Боревкович
ЦЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
L. Tomasson
ЦЗ
55
Yunus Emre Çift
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К)
ПЗ
29
Антуан Макумбу
ЦП
20
Антони Мусаба
ПВ
21
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Брейдаблик
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
29
Gabriel Snaer
ЦЗ
32
Kristinn Narfi Björgvinsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
6
Арнор Гаути Йонссон
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
99
G. Magnusson
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
Самсунспор
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
25
Franck Atoen
ЦП
16
Tahsin Bülbül
ЦП
22
Polat Yaldır
ЦФ
3-3-2-3
17
Вальгейрссон
21
Маргейрссон
44
Муминович
8
Эйнарссон
13
9
15
Торстейнссон
7
Гуннлаугссон
18
1
11
3-2-1-1-3
1
Кочук
4
ван Дронгелен
17
55
18
Явру
24
Боревкович
29
Макумбу
20
Мусаба
9
Муандилмаджи
11
Килинк
21
Хольс
13
29
29
13
8
Эйнарссон
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
8
Эйнарссон
11
23
23
11
17
Вальгейрссон
30
30
17
Вальгейрссон
17
28
28
17
18
Явру
2
Мендес
2
Мендес
18
Явру
55
8
Айдогду
8
Айдогду
55
20
Мусаба
22
22
20
Мусаба
Остались в запасе
Брейдаблик
Самсунспор
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
32
Kristinn Narfi Björgvinsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
6
Арнор Гаути Йонссон
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
99
G. Magnusson
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Халлдор Арнасон
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
25
Franck Atoen
ЦП
16
Tahsin Bülbül
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
33
Gylfi Berg Snaehólm
ВР
32
Kristinn Narfi Björgvinsson
ЦП
31
Gunnleifur Orri Gunnleifsson
ЦП
6
Арнор Гаути Йонссон
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
99
G. Magnusson
ЦФ
19
Kristinn Jónsson
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберт Посиадала
ВР
48
Efe Berat Törüz
ВР
25
Franck Atoen
ЦП
16
Tahsin Bülbül
ЦП
Главный тренер
Халлдор Арнасон
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Брейдаблик - Самсунспор
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
12
Офсайды
0
4
Количество передач
338
557
Сейвы
4
2
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.94
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Лаугардалсвеллур
Посещаемость:
950
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