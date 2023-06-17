Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Гвинея
Бразилия - Гвинея: обзор матча 17 июня 2023
Бразилия
17.06.2023, суббота, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Гвинея
27'
Жоэлинтон
30'
Родриго
47'
Э. Милитао
87'
Винисиус (П)
36'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Гвинея
Замена
Рони
️️️️
Винисиус
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Винисиус
87'
86'
Желтая карточка
И. Силла
83'
Замена
М. Камара
️️️️
И. Мориба
Замена
Педро
️️️️
Ришарлисон
83'
Замена
Малком
️️️️
Родриго
83'
73'
Замена
С. Сиссе
️️️️
Н. Кейта
73'
Замена
М. Силла
️️️️
М. Гилявоги
73'
Замена
Я. Диаби
️️️️
Ф. Камано
65'
Замена
Х. Канте
️️️️
С. Гирасси
Замена
Р. Вейга
️️️️
Л. Пакета
65'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Жоэлинтон
65'
Желтая карточка
Каземиро
54'
ГОЛ! 3:1!
Э. Милитао
Пас отдал
Л. Пакета
47'
36'
ГОЛ! 2:1!
С. Гирасси
Пас отдал
И. Силла
ГОЛ! 2:0!
Родриго
30'
ГОЛ! 1:0!
Жоэлинтон
27'
Желтая карточка
Л. Пакета
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
24
Айртон
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лукас Пакета
АП
17
Жоэлинтон
АП
10
Родриго
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Менезес
Гвинея
22
Ибрахим Коне
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
5
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Франсуа Камано
ЛВ
6
Амаду Диавара
ОП
10
Илаш Мориба
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
2
Антуан Конте
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
7
Морган Гилявоги
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
0
Роберт Ренан
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
0
Рони
ЛВ
18
Андре
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
0
Рафаэль Вейга
АП
0
Малком
ПВ
19
Педро
ЦФ
Гвинея
1
Али Кейта
ВР
13
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Сейдуба Сиссе
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
20
Мори Конате
ОП
11
Ядали Диаби
АП
14
Морлайе Силла
АП
18
Агуибу Камара
АП
4
Ибрахима Конте
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
4-1-3-2
23
Эдерсон
24
Айртон
2
Милитао
4
Маркиньос
13
Данило
5
Каземиро
7
Винисиус
17
Жоэлинтон
10
Родриго
9
Ришарлисон
20
Пакета
3-1-2-1-3
22
Коне
4
Соу
5
Дьякаби
3
Силла
6
Диавара
10
Мориба
8
Кейта
19
Камано
7
Гилявоги
9
Гирасси
2
Конте
17
Жоэлинтон
8
Гимарайнс
8
Гимарайнс
17
Жоэлинтон
20
Пакета
0
Вейга
0
Вейга
20
Пакета
7
Винисиус
0
Рони
0
Рони
7
Винисиус
10
Родриго
0
Малком
0
Малком
10
Родриго
9
Ришарлисон
19
Педро
19
Педро
9
Ришарлисон
10
Мориба
13
Камара
13
Камара
10
Мориба
8
Кейта
15
Сиссе
15
Сиссе
8
Кейта
19
Камано
11
Диаби
11
Диаби
19
Камано
7
Гилявоги
14
Силла
14
Силла
7
Гилявоги
9
Гирасси
24
Канте
24
Канте
9
Гирасси
Остались в запасе
Бразилия
Гвинея
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
0
Роберт Ренан
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
18
Андре
ОП
Главный тренер
Рамон Менезес
1
Али Кейта
ВР
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
20
Мори Конате
ОП
18
Агуибу Камара
АП
4
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
0
Роберт Ренан
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
18
Андре
ОП
Остались в запасе
1
Али Кейта
ВР
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
20
Мори Конате
ОП
18
Агуибу Камара
АП
4
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Рамон Менезес
Главный тренер
Каба Диавара
Статистика матча Бразилия - Гвинея
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Бразилия
Гвинея
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
21 ноября
5
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
21 ноября
5
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+