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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шэмрок Роверс - Бранн
Шэмрок Роверс - Бранн: обзор матча 18 июля 2019
Шэмрок Роверс
18.07.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Бранн
76'
Д. Бирн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шэмрок Роверс - Бранн
ГОЛ! 1:0!
Д. Бирн
Пас отдал
Р. Финн
76'
Начало матча
Статистика матча Шэмрок Роверс - Бранн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
- : -
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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Шэмрок Роверс
Бранн
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
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21 октября
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19 августа
«Эгнатия» – «Шэмрок Роверс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
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