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Спартак-Цхинвали - Ботошани
Спартак-Цхинвали - Ботошани: обзор матча 09 июля 2015
Спартак-Цхинвали
09.07.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ботошани
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Таблица
Статистика матча Спартак-Цхинвали - Ботошани
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак-Цхинвали
Лига Европы, 1 раунд
Спартак-Цхинвали
1 : 3
09.07.2015
Ботошани
Лига Европы, 1 раунд
Ботошани
1 : 1
02.07.2015
Спартак-Цхинвали
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
- : -
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Ботошани
0 : 0
10.10.2026
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