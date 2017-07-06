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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ботев - Партизани
Ботев - Партизани: обзор матча 06 июля 2017
Ботев
06.07.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Партизани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ботев - Партизани
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 10 тур
Септември
0 : 3
19.09.2026
Ботев
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Информация о матче
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