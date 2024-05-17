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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Университарио - Ботафого
Университарио - Ботафого: обзор матча 17 мая 2024
Университарио
17.05.2024, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, группа D, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
77'
Жеффиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университарио - Ботафого
90'
Замена
П. де Паула
️️️️
Ч. Че
89'
Желтая карточка
Баштуш
89'
Замена
Y.
️️️️
Д. Саварино
Замена
D. Dorregaray
️️️️
R. Ureña
80'
79'
Замена
Грегоре
️️️️
Данило
77'
ГОЛ! 0:1!
Жеффиньо
Пас отдал
Д. Саварино
76'
Желтая карточка
Данило
Замена
О. Калькатерра
️️️️
M. Pérez Guedes
75'
Замена
Х. Конча
️️️️
J. Murrugarra
75'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
Э. Флорес
67'
Замена
J. Rivera
️️️️
А. Валера
66'
65'
Замена
Жеффиньо
️️️️
Л. Энрике
Желтая карточка
R. Ureña
62'
Желтая карточка
M. Di Benedetto
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университарио
1
Sebastián Britos
ВР
34
Segundo Portocarrero
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
3
Williams Riveros
ЦЗ
29
Альдо Корсо
(К)
ПЗ
18
Rodrigo Ureña
ЦП
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
23
Jorge Murrugarra
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Ботафого
12
Джон
ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Жуниор Сантос
ПВ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Университарио
1
Диего Ромеро
ВР
30
Piero Guzman
ЦЗ
6
Marco Saravia
ЦЗ
2
Hugo Ancajima
ЦЗ
17
Хайро Конча
ЦП
77
Yuriel Celi
ЦП
10
Орасио Калькатерра
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
27
Nelson Cabanillas
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
21
Diego Dorregaray
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
40
Грегоре
ОП
8
Хакоб Монтес
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
12
Патрик де Паула
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
4-3-1-2
1
34
5
3
29
Корсо
18
16
23
24
Поло
20
Валера
19
Флорес
4-2-2-2
12
Джон
22
Суарес
15
Баштуш
5
Халтер
16
Уго
15
Данило
17
Фрейтас
3
Че Че
11
Саварино
7
Сантос
11
Энрике
23
17
Конча
17
Конча
23
16
10
Калькатерра
10
Калькатерра
16
19
Флорес
10
Гонсалес
10
Гонсалес
19
Флорес
20
Валера
11
11
20
Валера
18
21
21
18
15
Данило
40
Грегоре
40
Грегоре
15
Данило
11
Энрике
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
11
Энрике
3
Че Че
12
де Паула
12
де Паула
3
Че Че
11
Саварино
67
67
11
Саварино
Остались в запасе
Университарио
Ботафого
1
Диего Ромеро
ВР
30
Piero Guzman
ЦЗ
6
Marco Saravia
ЦЗ
2
Hugo Ancajima
ЦЗ
77
Yuriel Celi
ЦП
27
Nelson Cabanillas
ЦП
Главный тренер
Фабиан Бустос
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Остались в запасе
1
Диего Ромеро
ВР
30
Piero Guzman
ЦЗ
6
Marco Saravia
ЦЗ
2
Hugo Ancajima
ЦЗ
77
Yuriel Celi
ЦП
27
Nelson Cabanillas
ЦП
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Статистика матча Университарио - Ботафого
2
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
0
Нарушения
16
10
Офсайды
1
3
Количество передач
392
312
Сейвы
0
2
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.59
0.5
Матчи команд
Университарио
Перу. Лига 1, 1/2 финала
Спорт Уанкайо
- : -
29.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
22.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 16 тур
Университарио
2 : 2
09.11.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 14 тур
Университарио
2 : 2
05.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Атлетико Грау
1 : 3
01.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Университарио
3 : 0
25.10.2026
Хуан Пабло II
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
Монументаль
Новости команд
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