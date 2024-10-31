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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Пеньяроль - Ботафого
Пеньяроль - Ботафого: обзор матча 31 октября 2024
Пеньяроль
31.10.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Ботафого
31'
Д. Баез
66'
Д. Баез
89'
F. Batista
88'
Т. Алмада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Ботафого
ГОЛ! 3:1!
F. Batista
Пас отдал
R. Perez
89'
88'
ГОЛ! 2:1!
Т. Алмада
Пас отдал
М. Фрейтас
Желтая карточка
И. Соса
86'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
P. Milans
76'
73'
Замена
А. Барбоза
️️️️
Д. Саварино
71'
Желтая карточка
Т. Алмада
69'
Вторая желтая
М. Понте
69'
Желтая карточка
М. Понте
67'
Замена
Аллан
️️️️
Баштуш
ГОЛ! 2:0!
Д. Баез
Пас отдал
L. Hernández
66'
Замена
И. Соса
️️️️
Л. Секейра
60'
Замена
F. Batista
️️️️
M. Silvera
60'
Замена
L. Hernández
️️️️
М. Оливера
60'
58'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Ч. Че
58'
Замена
М. Понте
️️️️
Витиньо
49'
Желтая карточка
Витиньо
46'
Замена
Т. Алмада
️️️️
М. Мартинс
Замена
G. De Amores
️️️️
D. García
46'
Красная карточка
W. Aguerre
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
М. Мартинс
ГОЛ! 1:0!
Д. Баез
Пас отдал
L. Fernández
31'
28'
Желтая карточка
Баштуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
(К)
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
14
Damián García
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
28
Леонардо Секейра
ПВ
28
Джейми Баез
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
A. Medina
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
40
Грегоре
ОП
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
33
Карлос Эдуардо
АП
11
Луис Энрике
ПВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
3-4-1-2
29
15
Оливера
2
20
20
14
10
23
28
Секейра
11
28
Баез
4-2-2-1-1
12
Джон
2
Витиньо
15
Баштуш
34
Адриэлсон
13
Теллес
15
Данило
17
Фрейтас
3
Че Че
11
Саварино
11
Мартинс
9
Тикиньо
14
1
1
14
28
Секейра
15
Соса
15
Соса
28
Секейра
15
Оливера
27
27
15
Оливера
20
20
Авенатти
20
Авенатти
20
11
9
9
11
11
Саварино
2
Барбоза
2
Барбоза
11
Саварино
2
Витиньо
4
Понте
4
Понте
2
Витиньо
15
Баштуш
25
Аллан
25
Аллан
15
Баштуш
11
Мартинс
23
Алмада
23
Алмада
11
Мартинс
3
Че Че
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
3
Че Че
Остались в запасе
Пеньяроль
Ботафого
2
Léo Coelho
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
A. Medina
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
40
Грегоре
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
2
Léo Coelho
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
A. Medina
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
40
Грегоре
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Пеньяроль - Ботафого
1
1
1
5
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
8
1
Нарушения
12
12
Офсайды
3
0
Количество передач
342
314
Сейвы
2
2
Точность передач %
71
68
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.67
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Эстадио Сентенарио
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