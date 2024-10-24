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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ботафого - Пеньяроль
Ботафого - Пеньяроль: обзор матча 24 октября 2024
Ботафого
24.10.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
5 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Пеньяроль
51'
Д. Саварино
55'
А. Барбоза
59'
Д. Саварино
73'
Л. Энрике
79'
И. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Пеньяроль
Замена
Маршал
️️️️
А. Теллес
86'
Замена
О. Ромеро
️️️️
И. Жезус
81'
Замена
М. Понте
️️️️
Витиньо
81'
ГОЛ! 5:0!
И. Жезус
79'
Замена
Тикиньо
️️️️
Л. Энрике
75'
Замена
Данило
️️️️
Грегоре
75'
ГОЛ! 4:0!
Л. Энрике
Пас отдал
И. Жезус
73'
70'
Замена
L. Hernández
️️️️
Д. Баез
70'
Замена
Л. Секейра
️️️️
M. Silvera
Желтая карточка
Грегоре
61'
ГОЛ! 3:0!
Д. Саварино
Пас отдал
Витиньо
59'
58'
Замена
C. Mayada
️️️️
E. Darías
58'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
D. García
ГОЛ! 2:0!
А. Барбоза
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Саварино
Пас отдал
Л. Энрике
51'
Желтая карточка
И. Жезус
36'
36'
Желтая карточка
R. Perez
Желтая карточка
Л. Энрике
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
40
Грегоре
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
(К)
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
14
Damián García
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Ботафого
1
Рауль
ВР
21
Маршал
ЛЗ
66
Куябано
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
28
Леонардо Секейра
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джон
13
Теллес
15
Баштуш
2
Барбоза
2
Витиньо
17
Фрейтас
40
Грегоре
11
Саварино
23
Алмада
11
Энрике
11
Жезус
3-5-2
29
20
2
15
Оливера
20
14
13
10
23
11
28
Баез
13
Теллес
21
Маршал
21
Маршал
13
Теллес
2
Витиньо
4
Понте
4
Понте
2
Витиньо
40
Грегоре
15
Данило
15
Данило
40
Грегоре
11
Жезус
10
Ромеро
10
Ромеро
11
Жезус
11
Энрике
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Энрике
13
18
18
13
14
11
Рамирес
11
Рамирес
14
11
28
Секейра
28
Секейра
11
28
Баез
27
27
28
Баез
Остались в запасе
Ботафого
Пеньяроль
1
Рауль
ВР
66
Куябано
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
15
Игнасио Соса
ЦП
9
Facundo Batista
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Остались в запасе
1
Рауль
ВР
66
Куябано
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
15
Игнасио Соса
ЦП
9
Facundo Batista
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Диего Агирре
Статистика матча Ботафого - Пеньяроль
4
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
18
8
Офсайды
1
1
Количество передач
503
220
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.39
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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