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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Боруссия М
Реал - Боруссия М: обзор матча 09 декабря 2020
Реал
09.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
9'
К. Бензема
32'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Боруссия М
88'
Желтая карточка
Д. Закария
85'
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Тюрам
85'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
85'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
К. Крамер
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
74'
Замена
С. Аррибас
️️️️
Родриго
74'
46'
Замена
Д. Закария
️️️️
Б. Эмболо
46'
Замена
В. Лазаро
️️️️
О. Вендт
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Васкес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
93
Рамос
19
Варан
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
11
Родриго
17
Васкес
9
Бензема
4-1-1-1-3
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
17
Вендт
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Эмболо
14
Плеа
9
Тюрам
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
11
Родриго
11
Аррибас
11
Аррибас
11
Родриго
17
Вендт
19
Лазаро
19
Лазаро
17
Вендт
7
Эмболо
6
Закария
6
Закария
7
Эмболо
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
9
Тюрам
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Тюрам
23
Крамер
8
Бенеш
8
Бенеш
23
Крамер
Остались в запасе
Реал
Боруссия М
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Реал - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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