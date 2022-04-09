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Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Боруссия М
Гройтер Фюрт - Боруссия М: обзор матча 09 апреля 2022
Гройтер Фюрт
09.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
18'
М. Тюрам
24'
А. Плеа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Боруссия М
88'
Замена
П. Херрманн
️️️️
К. Коне
88'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
С. Ляйнер
Замена
А. Пулулу
️️️️
Б. Хргота
86'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Ж. Иттер
86'
82'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Тюрам
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Ю. Грин
78'
Замена
Т. Рашль
️️️️
Т. Тильман
78'
75'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Ф. Нойхаус
75'
Замена
К. Крамер
️️️️
А. Плеа
Замена
Д. Нганкам
️️️️
С. Аста
67'
Желтая карточка
Т. Тильман
24'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Плеа
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Тюрам
Пас отдал
А. Плеа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
21
Тобиас Рашль
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Конор Носс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
4-1-3-2
1
Линде
24
Виргевер
5
Бауэр
27
Иттер
2
Аста
13
Грисбек
11
Тильман
13
Кристиансен
37
Грин
18
Левелинг
10
Хргота
3-2-2-3
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Байер
29
Скалли
22
Ляйнер
10
Нойхаус
17
Коне
7
Эмболо
14
Плеа
9
Тюрам
11
Тильман
21
Рашль
21
Рашль
11
Тильман
10
Хргота
9
Пулулу
9
Пулулу
10
Хргота
2
Аста
24
Нганкам
24
Нганкам
2
Аста
27
Иттер
18
Абиама
18
Абиама
27
Иттер
37
Грин
7
Нильсен
7
Нильсен
37
Грин
10
Нойхаус
13
Штиндль
13
Штиндль
10
Нойхаус
14
Плеа
23
Крамер
23
Крамер
14
Плеа
22
Ляйнер
8
Бенеш
8
Бенеш
22
Ляйнер
17
Коне
7
Херрманн
7
Херрманн
17
Коне
9
Тюрам
7
Хофманн
7
Хофманн
9
Тюрам
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Боруссия М
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Кинан Беннеттс
ЛП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Кинан Беннеттс
ЛП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Гройтер Фюрт - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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