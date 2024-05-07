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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Боруссия Д
ПСЖ - Боруссия Д: обзор матча 07 мая 2024
ПСЖ
07.05.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Боруссия Д
50'
М. Хуммельс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Боруссия Д
85'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Ю. Брандт
Желтая карточка
А. Хакими
84'
Желтая карточка
У. Дембеле
76'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
В. Заир-Эмери
76'
67'
Желтая карточка
М. Хуммельс
67'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Санчо
64'
Желтая карточка
М. Забитцер
Замена
Б. Барколя
️️️️
Г. Рамуш
63'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Руис
63'
56'
Замена
М. Ройс
️️️️
К. Адейеми
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Ю. Брандт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЛФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-2-3
1
Доннарумма
25
Мендеш
4
Бералдо
5
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
8
Руис
17
Витинья
10
Мбаппе
9
Рамуш
10
Дембеле
4-1-3-1-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
22
Матсен
23
Джан
19
Санчо
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Брандт
10
Фуллкруг
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
7
Кан Ин
33
Заир-Эмери
9
Рамуш
29
Барколя
29
Барколя
9
Рамуш
8
Руис
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Руис
19
Санчо
25
Зюле
25
Зюле
19
Санчо
14
Адейеми
18
Ройс
18
Ройс
14
Адейеми
8
Брандт
8
Нмеча
8
Нмеча
8
Брандт
Остались в запасе
ПСЖ
Боруссия Д
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча ПСЖ - Боруссия Д
2
2
Всего ударов по воротам
30
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
4
Нарушения
8
6
Офсайды
0
2
Количество передач
659
295
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
15
2
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
12
0
xG (ожидаемые голы)
3.22
0.77
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
- : -
04.12.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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