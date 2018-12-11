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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Боруссия Д
Монако - Боруссия Д: обзор матча 11 декабря 2018
Монако
11.12.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
15'
Р. Геррейру
88'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Боруссия Д
88'
ГОЛ! 0:2!
Р. Геррейру
Пас отдал
П. Алькасер
79'
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Филипп
Желтая карточка
С. Диоп
78'
Замена
Ж. Серрано
️️️️
Ж. Бьянсон
78'
76'
Замена
М. Вольф
️️️️
М. Дауд
Замена
К. Тюрам
️️️️
Х. Массенго
69'
68'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Замена
М. Силла
️️️️
Р. Фалькао
64'
49'
Желтая карточка
М. Дауд
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
32'
Желтая карточка
А. Раджи
27'
Желтая карточка
Р. Фалькао
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Геррейру
Пас отдал
М. Филипп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
9
Мусса Силла
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Бенальо
15
Глик
24
Раджи
5
Бадьяшиль
4
Бьянсон
15
Айт Беннассер
39
Хенрикс
4
Массенго
18
Тилеманс
10
Диоп
9
Фалькао
3-3-1-2-1
1
Хитц
29
Шмельцер
22
Диалло
21
Топрак
2
Хакими
5
Вайгль
22
Геррейру
81
Дауд
11
Пулишич
27
Гетце
26
Филипп
4
Массенго
19
Тюрам
19
Тюрам
4
Массенго
4
Бьянсон
3
Серрано
3
Серрано
4
Бьянсон
9
Фалькао
9
Силла
9
Силла
9
Фалькао
81
Дауд
27
Вольф
27
Вольф
81
Дауд
26
Филипп
9
Алькасер
9
Алькасер
26
Филипп
Остались в запасе
Монако
Боруссия Д
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Луис
1
Роман Бюрки
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Монако - Боруссия Д
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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