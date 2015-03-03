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Расписание матчей
Германия. Кубок
Динамо Дрезден - Боруссия Д
Динамо Дрезден - Боруссия Д: обзор матча 03 марта 2015
Динамо Дрезден
03.03.2015, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
50'
Ч. Иммобиле
89'
Ч. Иммобиле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Дрезден - Боруссия Д
90'
Замена
С. Бендер
️️️️
Я. Блащиковски
89'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Я. Блащиковски
82'
Желтая карточка
Я. Блащиковски
Желтая карточка
К. Фиел
73'
Замена
К. Фиел
️️️️
Я. Мюллер
70'
67'
Замена
А. Рамос
️️️️
С. Кагава
Замена
М. Стефаньяк
️️️️
Н. Кройзер
65'
Замена
Л. Дюхольтц
️️️️
Р. Андрих
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Д. Врзогич
48'
21'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Ройс
20'
Травма
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
24
Патрик Вигерс
ВР
23
Давид Врзогич
ЛЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
(К)
ЦЗ
8
Нильс Тейшейра
ПЗ
22
Синан Текерджи
ЛП
21
Квирин Молл
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Никлас Кройзер
ПП
17
Джастин Эйлерс
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Динамо Дрезден
13
Беньямин Кирстен
ВР
16
Джим-Патрик Мюллер
ЦП
10
Лука Дюхольтц
ЦП
40
Кристиан Фиел
ЦП
34
Марвин Стефаньяк
АП
38
Тобиас Мюллер
ЦФ
9
Сильвано Комвалиус
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-3-3-1
24
Вигерс
24
Мюллер
26
Эрдманн
44
Хефеле
23
Врзогич
21
Молл
8
Тейшейра
22
Текерджи
8
Андрих
7
Кройзер
17
Эйлерс
4-1-2-2-1
22
Лангерак
21
Кирх
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
5
Кель
16
Блащиковски
20
Гюндоган
18
Ройс
10
Кагава
9
Иммобиле
8
Андрих
10
Дюхольтц
10
Дюхольтц
8
Андрих
7
Кройзер
34
Стефаньяк
34
Стефаньяк
7
Кройзер
24
Мюллер
40
Фиел
40
Фиел
24
Мюллер
18
Ройс
22
Мхитарян
22
Мхитарян
18
Ройс
16
Блащиковски
5
Бендер
5
Бендер
16
Блащиковски
10
Кагава
20
Рамос
20
Рамос
10
Кагава
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Боруссия Д
16
Джим-Патрик Мюллер
ЦП
13
Беньямин Кирстен
ВР
38
Тобиас Мюллер
ЦФ
9
Сильвано Комвалиус
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
28
Жереми Дудзяк
АП
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
16
Джим-Патрик Мюллер
ЦП
13
Беньямин Кирстен
ВР
38
Тобиас Мюллер
ЦФ
9
Сильвано Комвалиус
ЦФ
Остались в запасе
28
Жереми Дудзяк
АП
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Динамо Дрезден - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
18.10.2026
Магдебург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Глюкгазштадион
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