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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Бордо
Ливерпуль - Бордо: обзор матча 26 ноября 2015
Ливерпуль
26.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
37'
Д. Милнер (П)
45+1'
К. Бентеке
33'
А. Савье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бордо
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Айб
90'
88'
Желтая карточка
Д. Контенто
Желтая карточка
К. Бентеке
86'
84'
Замена
А. Унас
️️️️
Я. Плашил
76'
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
Жуссие
Замена
А. Лаллана
️️️️
Р. Фирмино
74'
67'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Э. Кривелли
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Аллен
67'
Желтая карточка
Д. Айб
62'
Желтая карточка
Л. Лейва
60'
ГОЛ! 2:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Н. Клайн
45'
+1
38'
Желтая карточка
Л. Сане
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Милнер
37'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Савье
Пас отдал
Я. Плашил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
4-3-3
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
2
Туре
17
Клайн
7
Аллен
6
Лейва
20
Милнер
9
Фирмино
20
Бентеке
33
Айб
3-4-3
16
Каррассо
22
Сане
4
Ямбере
26
Контенто
18
Плашил
8
Шантом
71
Бийого Поко
20
Жуссие
6
Савье
4
Ролан
27
Кривелли
7
Аллен
23
Джан
23
Джан
7
Аллен
9
Фирмино
10
Лаллана
10
Лаллана
9
Фирмино
33
Айб
27
Ориги
27
Ориги
33
Айб
18
Плашил
96
Унас
96
Унас
18
Плашил
20
Жуссие
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
20
Жуссие
27
Кривелли
14
Диабате
14
Диабате
27
Кривелли
Остались в запасе
Ливерпуль
Бордо
1
Адам Богдан
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Ливерпуль - Бордо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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