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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Болонья - Фрайбург
Болонья - Фрайбург: обзор матча 02 октября 2025
Болонья
02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
29'
Р. Орсолини
57'
Ж. Адаму (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Фрайбург
Завершен
Замена
Джованни Фаббиан
️️️️➡️️
Льюис Фергюсон
90'
+3
88'
Замена
Игор Матанович
️️️️➡️️
Жуниор Адаму
80'
Замена
Лукас Хелер
️️️️➡️️
Йоан Манзамби
80'
Замена
Кристиан Гюнтер
️️️️➡️️
Жорди Макенго
Замена
Джон Роу
️️️️➡️️
Николо Камбьяги
77'
75'
Замена
Эрен Динкчи
️️️️➡️️
Ян-Никлас Бесте
Желтая карточка
Эмиль Хольм
67'
Замена
Федерико Бернардески
️️️️➡️️
Риккардо Орсолини
66'
Замена
Хуан Миранда
️️️️➡️️
Хараламбос Ликояннис
66'
Замена
Тейс Даллинга
️️️️➡️️
Сантьяго Кастро
66'
65'
Желтая карточка
Филипп Линхарт
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жуниор Адаму
Желтая карточка
Лукаш Скорупски
54'
47'
Желтая карточка
Жорди Макенго
46'
Замена
Дерри Шерхант
️️️️➡️️
Винченцо Грифо
ГОЛ! 1:0!
Риккардо Орсолини
Пас отдал
Николо Камбьяги
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
(К)
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
4-2-1-3
1
Скорупски
22
Ликояннис
41
Витик
3
Лукуми
2
Хольм
19
Фергюсон
8
Фройлер
28
Камбьяги
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
4-3-2-1
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
15
Линхарт
29
Треу
8
Эггештайн
6
Остерхаге
9
Манзамби
19
Бесте
32
Грифо
9
Адаму
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
19
Фергюсон
80
Фаббиан
80
Фаббиан
19
Фергюсон
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
7
Орсолини
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Орсолини
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
33
Макенго
30
Гюнтер
30
Гюнтер
33
Макенго
9
Адаму
31
Матанович
31
Матанович
9
Адаму
9
Манзамби
9
Хелер
9
Хелер
9
Манзамби
19
Бесте
8
Динкчи
8
Динкчи
19
Бесте
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
Остались в запасе
Болонья
Фрайбург
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Болонья - Фрайбург
2
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
18
Офсайды
2
3
Количество передач
426
347
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.78
2.18
Информация о матче
Главный судья:
Ненад Минакович
Стадион:
Ренато ДальАра
Посещаемость:
24428
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