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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Бока Хуниорс - Форталеза
Бока Хуниорс - Форталеза: обзор матча 16 мая 2024
Бока Хуниорс
16.05.2024, четверг, 03:00
Копа Судамерикана, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Форталеза
55'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Форталеза
Замена
Л. Лангони
️️️️
Э. Фернандес
90'
+4
Желтая карточка
М. Мерентьель
75'
75'
Желтая карточка
П. Аугусто
Желтая карточка
P. Fernández
70'
61'
Замена
Мойзес
️️️️
I. Machuca
60'
Замена
Мариньо
️️️️
Я. Пикачу
60'
Замена
М. Россетто
️️️️
Г. Насименту
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Бланко
55'
46'
Замена
Тинга
️️️️
Э. Бритес
45'
Желтая карточка
Тити
39'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
Желтая карточка
Э. Кавани
29'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
(К)
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
28
Pol Fernández
ЦП
6
Кристиан Медина
ЦП
6
Эсекьель Фернандес
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Тити
(К)
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Бока Хуниорс
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
41
Лука Лангони
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Форталеза
23
Сантос
ВР
2
Тинга
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
37
Kauan
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мариньо
ПВ
23
Dudu
ЦФ
2-3-3
44
Ромеро
3
Бланко
4
Фигаль
28
6
Медина
6
Фернандес
17
Адвинкула
16
Мерентьель
10
Кавани
4-4-3
2
Бритес
13
Кушчевич
4
Тити
91
Пачеко
22
Пикачу
28
Аугусто
11
35
Насименту
18
Лусеро
8
Почеттино
1
6
Фернандес
41
Лангони
41
Лангони
6
Фернандес
2
Бритес
2
Тинга
2
Тинга
2
Бритес
35
Насименту
5
Россетто
5
Россетто
35
Насименту
11
21
Мойзес
21
Мойзес
11
22
Пикачу
7
Мариньо
7
Мариньо
22
Пикачу
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Форталеза
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
23
Сантос
ВР
28
Зе Велисон
ОП
37
Kauan
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
28
Зе Велисон
ОП
37
Kauan
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Бока Хуниорс - Форталеза
4
3
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
15
16
Офсайды
4
4
Количество передач
456
304
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
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