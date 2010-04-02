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Англия. Чемпионшип
Сканторп Юнайтед - Блэкпул
Сканторп Юнайтед - Блэкпул: обзор матча 02 апреля 2010
Сканторп Юнайтед
02.04.2010, пятница, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 41 тур
2 : 4
Завершен
Блэкпул
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