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Расписание матчей
Англия. Кубок
Гиллинхэм - Блэкпул
Гиллинхэм - Блэкпул: обзор матча 02 ноября 2024
Гиллинхэм
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Блэкпул
38'
С. Кэри
90+4'
С. Кэри
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Блэкпул
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
С. Кэри
Пас отдал
Д. Онома
Замена
J. Andrews
️️️️
Д. Нолан
90'
90'
Замена
Д. Онома
️️️️
Р. Финниган
84'
Замена
М. Пеннингтон
️️️️
Э. Эмблтон
Замена
M. Wyllie
️️️️
C. Masterson
79'
78'
Желтая карточка
С. Кэри
70'
Замена
Д. Бисли
️️️️
Д. Баллард
70'
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Джозеф
Замена
J. Gbode
️️️️
T. Dieng
70'
44'
Желтая карточка
Р. Финниган
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Кэри
Пас отдал
Э. Эмблтон
34'
Желтая карточка
Д. Лоуренс-Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
17
Jayden Clarke
ЦП
21
Euan Williams
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
8
Райан Финниган
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
31
Alex Giles
ЦЗ
27
Joseph Gbode
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Блэкпул
30
Гарри Тайрер
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
2-3-2-3
1
Моррис
5
Эмер
23
17
21
8
Литтл
7
Нолан
33
Хаттон
22
5
24
4-3-1-2
12
О'Доннелл
6
Лоуренс-Габриэль
24
Оффиа
4
Кейси
15
Коулсон
8
Финниган
8
Эванс
44
Эмблтон
14
Кэри
23
Баллард
22
Джозеф
5
27
27
5
7
Нолан
19
19
7
Нолан
23
18
18
23
44
Эмблтон
28
Пеннингтон
28
Пеннингтон
44
Эмблтон
8
Финниган
17
Онома
17
Онома
8
Финниган
22
Джозеф
29
Роудс
29
Роудс
22
Джозеф
23
Баллард
9
Бисли
9
Бисли
23
Баллард
Остались в запасе
Гиллинхэм
Блэкпул
25
Джейк Тернер
ВР
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
31
Alex Giles
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
30
Гарри Тайрер
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
31
Alex Giles
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Остались в запасе
30
Гарри Тайрер
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Гиллинхэм - Блэкпул
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Блэкпул
Англия. Первая лига, 18 тур
Блэкпул
- : -
01.12.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
0 : 0
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Новости команд
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Гиллинхэм
Блэкпул
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2023.01.23 23:00
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5
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6
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2022.05.18 10:17
18
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2023.01.07 17:44
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2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
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