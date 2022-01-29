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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Блэкпул
Фулхэм - Блэкпул: обзор матча 29 января 2022
Фулхэм
29.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
6'
А. Митрович
57'
Д. Боулер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Блэкпул
90'
+1
Желтая карточка
Д. Лоуренс-Габриэль
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Д. Одои
83'
80'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Ш. Ловери
Желтая карточка
Х. Уилсон
75'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Х. Рид
73'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Н. Кебану
73'
Желтая карточка
Ф. Карвалью
68'
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боулер
Пас отдал
С. Хэмилтон
Желтая карточка
А. Митрович
45'
+1
39'
Желтая карточка
К. Дугалл
Желтая карточка
Д. Одои
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Ф. Карвалью
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
23
Брайан
4
Адарабиойо
3
Рим
3
Одои
6
Рид
10
Кэрни
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Митрович
3-2-5
32
Гримшоу
6
Лоуренс-Габриэль
6
Коннолли
21
Стерлинг
11
Боулер
16
Дугалл
21
Экпитета
36
Кио
15
Торнили
22
Хэмилтон
19
Ловери
3
Одои
93
Кноккарт
93
Кноккарт
3
Одои
6
Рид
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Рид
92
Кебану
9
Муньис
9
Муньис
92
Кебану
19
Ловери
12
Йетс
12
Йетс
19
Ловери
Остались в запасе
Фулхэм
Блэкпул
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Фулхэм - Блэкпул
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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