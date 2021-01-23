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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Блэкпул
Брайтон - Блэкпул: обзор матча 23 января 2021
Брайтон
23.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Блэкпул
27'
И. Биссума
58'
С. Альсате
45+2'
Г. Мадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Блэкпул
77'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Д. Торнили
77'
Замена
Б. Лубала
️️️️
М. Виртю
Замена
П. Гросс
️️️️
А. Зекири
76'
76'
Замена
O. Šarkić
️️️️
Г. Мадин
67'
Замена
Э. Симмс
️️️️
Д. Йетс
Замена
С. Мач
️️️️
С. Альсате
61'
Замена
Н. Мопе
️️️️
П. Тау
61'
Замена
Л. Троссард
️️️️
А. Мак Аллистер
61'
ГОЛ! 2:1!
С. Альсате
Пас отдал
Д. Берн
58'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Г. Мадин
Пас отдал
Л. Гарбатт
ГОЛ! 1:0!
И. Биссума
Пас отдал
С. Альсате
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
4
J. Williams
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Блэкпул
15
Берили Лубала
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
33
Alex Fojtíček
ЦФ
27
Teddy Howe
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
37
Luke Mariette
ЦФ
38
Bradley Holmes
ЦФ
18
Oliver Šarkić
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
4-4-1-1
28
Уолтон
4
Уэбстер
33
Берн
34
Велтман
5
Данк
10
Мак Аллистер
28
Биссума
7
Альсате
24
Проппер
10
Тау
9
Зекири
3-2-2-3
12
Максвелл
29
Гарбатт
3
Хасбэнд
15
Торнили
6
Лоуренс-Габриэль
21
Экпитета
24
Виртю
7
Робсон
14
Мадин
12
Йетс
4
7
Альсате
7
Мач
7
Мач
7
Альсате
9
Зекири
13
Гросс
13
Гросс
9
Зекири
10
Мак Аллистер
19
Троссард
19
Троссард
10
Мак Аллистер
10
Тау
11
Мопе
11
Мопе
10
Тау
15
Торнили
11
Кайкай
11
Кайкай
15
Торнили
24
Виртю
15
Лубала
15
Лубала
24
Виртю
14
Мадин
18
18
14
Мадин
12
Йетс
9
Симмс
9
Симмс
12
Йетс
Остались в запасе
Брайтон
Блэкпул
97
Роберт Санчес
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
4
Бен Уайт
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Поттер
33
Alex Fojtíček
ЦФ
27
Teddy Howe
ЦФ
37
Luke Mariette
ЦФ
38
Bradley Holmes
ЦФ
30
Роб Аптер
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
4
Бен Уайт
ЦЗ
Остались в запасе
33
Alex Fojtíček
ЦФ
27
Teddy Howe
ЦФ
37
Luke Mariette
ЦФ
38
Bradley Holmes
ЦФ
30
Роб Аптер
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Брайтон - Блэкпул
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
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