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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ротерхэм
Блэкберн - Ротерхэм: обзор матча 01 января 2024
Блэкберн
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 2
Завершен
Ротерхэм
8'
А. Сигурдссон
46'
С. Шмодикс
31'
Ш. Моррисон
82'
Т. Ивс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Ротерхэм
90'
Замена
Д. Келли
️️️️
Т. Ивс
82'
ГОЛ! 2:2!
Т. Ивс
Пас отдал
С. Реван
78'
Замена
А. Аппиа
️️️️
Д. Лембикиса
77'
Замена
Кафу
️️️️
О. Рэтбоун
67'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
S. Nombe
67'
Замена
Д. Линдси
️️️️
С. Клукас
Замена
Д. Маркандай
️️️️
Э. Моран
64'
Замена
Н. Эннис
️️️️
С. Телалович
64'
ГОЛ! 2:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Д. Хилл
46'
44'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
31'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Моррисон
Пас отдал
С. Клукас
ГОЛ! 1:0!
А. Сигурдссон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
11
Сэмми Шмодикс
(К)
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
38
Charlie Weston
ЦП
19
Зак Гилсенан
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
29
Джейми Линдси
ЦП
88
Кафу
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-2-3-1
1
Вальстедт
3
Пикеринг
5
Хилл
17
Картер
2
Бриттан
6
Тронстад
20
Уортон
23
Моран
10
Сигурдссон
11
Шмодикс
17
Телалович
4-2-2-2
1
Йоханссон
23
Лембикиса
23
Реван
23
Моррисон
15
Брэмолл
2
Одоффин
4
Тьехи
6
Клукас
20
Рэтбоун
9
39
Ивс
23
Моран
24
Маркандай
24
Маркандай
23
Моран
17
Телалович
9
Эннис
9
Эннис
17
Телалович
6
Клукас
29
Линдси
29
Линдси
6
Клукас
20
Рэтбоун
88
Кафу
88
Кафу
20
Рэтбоун
23
Лембикиса
28
Аппиа
28
Аппиа
23
Лембикиса
39
Ивс
9
Келли
9
Келли
39
Ивс
9
9
Хагилл
9
Хагилл
9
Остались в запасе
Блэкберн
Ротерхэм
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
38
Charlie Weston
ЦП
19
Зак Гилсенан
АП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
38
Charlie Weston
ЦП
19
Зак Гилсенан
АП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Блэкберн - Ротерхэм
1
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
5
11
Офсайды
4
0
Количество передач
629
375
Сейвы
1
7
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.11
1.32
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Ивуд Парк
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