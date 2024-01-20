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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 20 января 2024
Блэкберн
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
7'
А. Уортон
23'
М. Хелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
90'
+2
Желтая карточка
Б. Радулович
Замена
С. Телалович
️️️️
С. Галлахер
70'
Замена
Э. Моран
️️️️
Д. Гаррет
70'
67'
Замена
Д. Касуму
️️️️
А. Матос
65'
Желтая карточка
Д. Хогг
Замена
Д. Ранкин-Костелло
️️️️
Г. Пикеринг
63'
58'
Замена
Б. Радулович
️️️️
Д. Корома
Желтая карточка
С. Тронстад
39'
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Хелик
Пас отдал
С. Томас
Замена
С. Уортон
️️️️
Х. Картер
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Уортон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
(К)
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
14
Бен Кризен
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
15
Броди Спенсер
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
6
Алекс Матос
ПВ
42
Сорба Томас
ПВ
9
Рис Хили
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
23
Энди Моран
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
17
Семир Телалович
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
13
Giosue Bellagambi
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Пирс
3
Пикеринг
17
Картер
5
Хайам
2
Бриттан
30
Гаррет
14
Кризен
6
Тронстад
20
Уортон
11
Шмодикс
20
Галлахер
3-3-2-2
21
Николлс
6
Хелик
12
Лис
7
Джексон
15
Спенсер
5
Радони
6
Хогг
42
Томас
6
Матос
37
Корома
9
Хили
17
Картер
16
Уортон
16
Уортон
17
Картер
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
30
Гаррет
23
Моран
23
Моран
30
Гаррет
20
Галлахер
17
Телалович
17
Телалович
20
Галлахер
6
Матос
18
Касуму
18
Касуму
6
Матос
37
Корома
25
Радулович
25
Радулович
37
Корома
Остались в запасе
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
1
Леопольд Вальстедт
ВР
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
13
Giosue Bellagambi
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Леопольд Вальстедт
ВР
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Остались в запасе
13
Giosue Bellagambi
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
1
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
4
Офсайды
2
3
Количество передач
724
340
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.34
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Ивуд Парк
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