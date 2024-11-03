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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саттон Юнайтед - Бирмингем Сити
Саттон Юнайтед - Бирмингем Сити: обзор матча 03 ноября 2024
Саттон Юнайтед
03.11.2024, воскресенье, 15:30
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
34'
В. Тор Виллумсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Бирмингем Сити
90'
+4
Желтая карточка
А. Кокрейн
Желтая карточка
F. Barbrook
90'
+3
79'
Замена
А. Сампстед
️️️️
И. Лейрд
79'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Стэнсфилд
Замена
M. Rush
️️️️
Д. Сиви
75'
66'
Замена
A. Yokoyama
️️️️
К. Андерсон
66'
Замена
Э. Мэй
️️️️
Л. Харрис
62'
Желтая карточка
К. Андерсон
58'
Желтая карточка
И. Лейрд
34'
ГОЛ! 0:1!
В. Тор Виллумсон
Пас отдал
П. Сын Хо
15'
Желтая карточка
Р. Оллсоп
Желтая карточка
Д. Сиви
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
35
C. Waller
ЦЗ
35
A. Kirk
ЦЗ
12
E. Vaz
ЦП
23
Джейден Харрис
ЦП
16
Finley Barbrook
ЦП
6
Siju Odelusi
ЦП
7
Джош Коли
АП
14
Джереми Сиви
ПП
4
Tyler French
(К)
ЦФ
1
Jack Sims
ЦФ
9
Will Davies
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
(К)
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
24
Томоки Ивата
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Саттон Юнайтед
3
Chinwike Okoli
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
32
M. Rush
ЦФ
11
Dillon De Silva
ЦФ
17
Nana Boateng
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
49
Марк Леонард
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
2-5-1-3
35
35
12
23
Харрис
16
6
14
Сиви
7
Коли
9
1
4
3-2-3-2
21
Оллсоп
2
Лейрд
4
Кларер
6
Дэвис
11
Виллумсон
24
Ивата
13
Харрис
8
Сын Хо
20
Кокрейн
21
Андерсон
28
Стэнсфилд
14
Сиви
32
32
14
Сиви
2
Лейрд
2
Сампстед
2
Сампстед
2
Лейрд
28
Стэнсфилд
10
Юткевич
10
Юткевич
28
Стэнсфилд
13
Харрис
10
Мэй
10
Мэй
13
Харрис
21
Андерсон
30
30
21
Андерсон
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
3
Chinwike Okoli
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
11
Dillon De Silva
ЦФ
17
Nana Boateng
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
49
Марк Леонард
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Остались в запасе
3
Chinwike Okoli
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
11
Dillon De Silva
ЦФ
17
Nana Boateng
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
49
Марк Леонард
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Статистика матча Саттон Юнайтед - Бирмингем Сити
2
4
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
10
Нарушения
12
13
Офсайды
3
1
Количество передач
229
694
Сейвы
2
0
Точность передач %
58
85
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
1
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Борэм Вуд
- : -
08.12.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Чарльтон
- : -
05.12.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
2 : 4
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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