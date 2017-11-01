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Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - Монако
Бешикташ - Монако: обзор матча 01 ноября 2017
Бешикташ
01.11.2017, среда, 20:00
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Монако
54'
Д. Тосун (П)
45+1'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Монако
90'
+4
Желтая карточка
А. Дьякаби
Желтая карточка
Г. Медель
90'
+2
Желтая карточка
Р. Куарежма
88'
Желтая карточка
Д. Тошич
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тосун
54'
53'
Желтая карточка
Жорже
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Ж. Моутинью
27'
Желтая карточка
Р. Лопеш
Желтая карточка
Т. Арслан
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-3-3
31
Фабри
3
Адриано
3
Пепе
6
Тошич
77
Генюл
30
Арслан
13
Хатчинсон
15
Озякуп
23
Тосун
7
Куарежма
8
Бабел
4-1-2-2-1
1
Субашич
21
Жемерсон
15
Глик
24
Раджи
6
Жорже
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Тилеманс
9
Лопеш
18
Лемар
17
Кейта
Остались в запасе
Бешикташ
Монако
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Бешикташ - Монако
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
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