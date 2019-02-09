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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Бурсаспор
Бешикташ - Бурсаспор: обзор матча 09 февраля 2019
Бешикташ
09.02.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Бурсаспор
41'
Б. Йылмаз
62'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Бурсаспор
Желтая карточка
Д. Эркин
88'
ГОЛ! 2:0!
Б. Йылмаз
62'
55'
Желтая карточка
А. Кара
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Д. Ленс
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Бурсаспор
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
4-3-1-1
1
Кариус
77
Генюл
77
Изима-Мирен
3
Адриано
21
Вида
24
Токез
13
Хатчинсон
17
Ленс
22
Льяич
17
Йылмаз
4-2-1
14
Латовлевич
2
Вергини
26
Ярдымджи
10
Эрдоган
25
Баджи
35
Кара
6
Савье
Остались в запасе
Бешикташ
Бурсаспор
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Бешикташ - Бурсаспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
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