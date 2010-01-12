Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Мозамбик - Бенин
Мозамбик - Бенин: обзор матча 12 января 2010
Мозамбик
12.01.2010, вторник, 21:30
Кубок Африканских Наций, группа C, 1 тур
2 : 2
Завершен
Бенин
29'
А. Лобо
54'
К. Гонсалвеш
15'
Р. Омотойосси (П)
20'
Д. Хан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мозамбик - Бенин
Замена
Д. Парругуе
️️️️
Тико-Тико
Замена
Н. Кобена
️️️️
М. Огунбийи
Замена
️️️️
Женито
Замена
Х. Пелембе
️️️️
К. Гонсалвеш
Замена
Э. Имороу
️️️️
Ф. Сингбо
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
Желтая карточка
Мешер
Замена
Д. Коукоу
️️️️
Ж. Ахуея
ГОЛ! 2:2!
К. Гонсалвеш
Желтая карточка
Тико-Тико
Желтая карточка
Ж. Ахуея
ГОЛ! 1:2!
А. Лобо
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Хан
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Омотойосси
14'
Желтая карточка
Д. Аданхоуме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мозамбик
12
Капанго
ВР
5
Мартиньо Паито
ЛЗ
18
Дарио Хан
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
21
Самуэль Луис Чапанга
ПЗ
16
Альмиро Лобо
ЛП
3
Женито
ЦП
4
Жуниор Симао
ЦП
7
Домингеш
АП
8
Карлос Гонсалвеш
ЦФ
9
Тико-Тико
ЦФ
Главный тренер
Мартин Нуий
Бенин
1
Йоанн Джидону
ВР
7
Ромуальд Боко
ЛЗ
0
Коффи
ЦЗ
0
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
12
Фелисьен Сингбо
ПЗ
0
Сейдат Чомого
ЛП
19
Жослен Ахуея
ЦП
17
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Разак Омотойосси
ЦФ
0
Микаэль Поте
ЦФ
11
Моуриола Огунбийи
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Мозамбик
1
Косса Бино
ВР
22
Оцхуди Лама
ВР
15
Виски
ЦЗ
19
Зайнадине
ЦЗ
10
Дарио Монтейро
ЦЗ
14
Данито Парругуе
ЦП
6
Нелиньо
ЦП
20
Жоземар
ЦП
13
Фануэль
ПП
11
Хелдер Пелембе
ЦФ
Бенин
3
Валере Амуссу
ВР
2
Рашад Шиту
ВР
9
Реда Джонсон
ЦЗ
5
Муфтау Адоун
ЦЗ
8
Эммануэль Имороу
ЦЗ
0
Джерард Аданхоуме
ЦП
10
Жуниор Саломон
ЦП
14
Джиман Коукоу
ЦП
16
Паскаль Анган
ЦП
18
Арно Сека
ПП
21
Ноухоум Кобена
ПП
20
Мохамед Ауду
ЦФ
4-3-1-2
12
Капанго
5
Паито
18
Хан
17
Мешер
21
Чапанга
16
Лобо
4
Симао
3
Женито
7
Домингеш
9
Тико-Тико
8
Гонсалвеш
4-3-3
1
Джидону
12
Сингбо
0
Коффи
0
Аденьон
7
Боко
19
Ахуея
17
Сессеньон
0
Чомого
11
Огунбийи
0
Поте
0
Омотойосси
9
Тико-Тико
14
Парругуе
14
Парругуе
9
Тико-Тико
8
Гонсалвеш
11
Пелембе
11
Пелембе
8
Гонсалвеш
12
Сингбо
8
Имороу
8
Имороу
12
Сингбо
19
Ахуея
14
Коукоу
14
Коукоу
19
Ахуея
11
Огунбийи
21
Кобена
21
Кобена
11
Огунбийи
Остались в запасе
Мозамбик
Бенин
15
Виски
ЦЗ
6
Нелиньо
ЦП
1
Косса Бино
ВР
20
Жоземар
ЦП
19
Зайнадине
ЦЗ
22
Оцхуди Лама
ВР
10
Дарио Монтейро
ЦЗ
13
Фануэль
ПП
Главный тренер
Мартин Нуий
0
Джерард Аданхоуме
ЦП
3
Валере Амуссу
ВР
9
Реда Джонсон
ЦЗ
5
Муфтау Адоун
ЦЗ
20
Мохамед Ауду
ЦФ
10
Жуниор Саломон
ЦП
2
Рашад Шиту
ВР
16
Паскаль Анган
ЦП
18
Арно Сека
ПП
Главный тренер
Мишель Дюссье
Остались в запасе
15
Виски
ЦЗ
6
Нелиньо
ЦП
1
Косса Бино
ВР
20
Жоземар
ЦП
19
Зайнадине
ЦЗ
22
Оцхуди Лама
ВР
10
Дарио Монтейро
ЦЗ
13
Фануэль
ПП
Остались в запасе
0
Джерард Аданхоуме
ЦП
3
Валере Амуссу
ВР
9
Реда Джонсон
ЦЗ
5
Муфтау Адоун
ЦЗ
20
Мохамед Ауду
ЦФ
10
Жуниор Саломон
ЦП
2
Рашад Шиту
ВР
16
Паскаль Анган
ЦП
18
Арно Сека
ПП
Главный тренер
Мартин Нуий
Главный тренер
Мишель Дюссье
Статистика матча Мозамбик - Бенин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Информация о матче
Стадион:
Кумплешу да Сеньор да Граса
Новости команд
Все
Мозамбик
Бенин
Аргентина оставила без денег соперника по прощальному матчу Месси
9 октября
Бубнов объяснил, почему проигнорировал прощальный матч Месси
9 октября
3
Ташуев описал Месси двумя словами
8 октября
Ловчев отреагировал на прощание Месси со сборной Аргентины
8 октября
Месси трогательно попрощался со сборной Аргентины: «Уже скучаю по бело-голубой футболке»
8 октября
Индонезия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Кубок Африки. Египет и Нигерия прошли в 1/4 финала
6 января
Нигерия – Мозамбик: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026
5 января
Нигерия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 5 января 2026 с коэффициентом 1.75
4 января
Okko обвинили в расизме из-за назначения темнокожего комментатора на матч в новогоднюю ночь
2025.12.28 11:57
6
Аргентина оставила без денег соперника по прощальному матчу Месси
9 октября
Бубнов объяснил, почему проигнорировал прощальный матч Месси
9 октября
3
Ташуев описал Месси двумя словами
8 октября
Ловчев отреагировал на прощание Месси со сборной Аргентины
8 октября
Месси трогательно попрощался со сборной Аргентины: «Уже скучаю по бело-голубой футболке»
8 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+