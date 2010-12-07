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Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Шальке-04
Бенфика - Шальке-04: обзор матча 07 декабря 2010
Бенфика
07.12.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
84'
Луизао
20'
Х. Мануэль Хурадо
79'
Б. Хеведес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Шальке-04
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 1:2!
Луизао
Пас отдал
О. Кардосо
Замена
Эду
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Ж. Матип
️️️️
П. Клюге
ГОЛ! 0:2!
Б. Хеведес
Пас отдал
П. Клюге
Замена
Э. Сальвио
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
И. Ракитич
Желтая карточка
П. Аймар
Желтая карточка
Х. Савиола
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Замена
П. Аймар
️️️️
С. Пейшоту
Замена
Н. Гайтан
️️️️
М. Перейра
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Рауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
13
Роберто
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
25
Сезар Пейшоту
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
6
Рубен Аморим
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
24
Пеер Клюге
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Кирякос Пападопулос
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
26
Франко Хара
ПВ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
4-1-3-2
13
Роберто
17
Коэнтрау
4
Луизао
4
Луис
2
Перейра
6
Хави Гарсия
25
Пейшоту
22
Мартинш
6
Аморим
16
Савиола
7
Кардосо
4-1-3-2
1
Нойер
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
26
Шмитц
24
Клюге
14
Хурадо
14
Пападопулос
11
Ракитич
21
Хунтелаар
7
Рауль
22
Мартинш
11
Сальвио
11
Сальвио
22
Мартинш
2
Перейра
10
Гайтан
10
Гайтан
2
Перейра
25
Пейшоту
10
Аймар
10
Аймар
25
Пейшоту
24
Клюге
32
Матип
32
Матип
24
Клюге
14
Хурадо
26
Йендришек
26
Йендришек
14
Хурадо
21
Хунтелаар
16
Эду
16
Эду
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Бенфика
Шальке-04
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
26
Франко Хара
ПВ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
33
Матиас Шобер
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
26
Франко Хара
ПВ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Бенфика - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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