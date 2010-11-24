Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Хапоэль ТА - Бенфика
Хапоэль ТА - Бенфика: обзор матча 24 ноября 2010
Хапоэль ТА
24.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 5 тур
3 : 0
Завершен
Бенфика
24'
Э. Захави
74'
Д. Да Силва
90+2'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - Бенфика
ГОЛ! 3:0!
Э. Захави
+2
Замена
Ф. Хара
️️️️
Х. Гарсия
Замена
В. Бадир
️️️️
Ш. Абутбул
ГОЛ! 2:0!
Д. Да Силва
Замена
Б. Саар
️️️️
Т. Тамуз
Замена
К. Мартинш
️️️️
Э. Сальвио
Замена
Й. Шивхон
️️️️
И. Шехтер
Желтая карточка
Б. Франсман
Замена
О. Кардосо
️️️️
Х. Савиола
Желтая карточка
А. Ядин
Желтая карточка
Д. Бен-Даян
Желтая карточка
Х. Савиола
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
1
Винсент Эньяма
ВР
6
Беван Франсман
ЦЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
19
Давид Бен-Даян
ПЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Бенфика
13
Роберто
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
14
Алан Кардек
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Хапоэль ТА
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
18
Йосси Шивхон
ЦП
12
Виктор Мерей
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
4-3-1-2
1
Эньяма
19
Бен-Даян
6
Франсман
3
Да Силва
12
Бондарв
18
Абутбул
26
Ядин
28
Вермут
18
Тамуз
7
Захави
9
Шехтер
4-1-2-1-2
13
Роберто
4
Луис
2
Перейра
4
Луизао
17
Коэнтрау
6
Хави Гарсия
10
Гайтан
11
Сальвио
10
Аймар
16
Савиола
14
Кардек
9
Шехтер
18
Шивхон
18
Шивхон
9
Шехтер
18
Абутбул
10
Бадир
10
Бадир
18
Абутбул
18
Тамуз
9
Саар
9
Саар
18
Тамуз
11
Сальвио
22
Мартинш
22
Мартинш
11
Сальвио
6
Хави Гарсия
26
Хара
26
Хара
6
Хави Гарсия
16
Савиола
7
Кардосо
7
Кардосо
16
Савиола
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Бенфика
12
Виктор Мерей
ЦФ
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
Главный тренер
Эли Гутман
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
12
Виктор Мерей
ЦФ
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Хапоэль ТА - Бенфика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Ален Хамер
(Люксембург)
Стадион:
Блумфилд
Новости команд
Все
Хапоэль ТА
Бенфика
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Хапоэль Тель-Авив» – «Аталанта»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Аталанта» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Аталанта» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«ГКС Катовице» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Катовице» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
11 августа
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+