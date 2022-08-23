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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Динамо К
Бенфика - Динамо К: обзор матча 23 августа 2022
Бенфика
23.08.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Динамо К
27'
Н. Отаменди
40'
Рафа
42'
Д. Нерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Динамо К
Замена
П. Бернарду
️️️️
Э. Фернандес
90'
87'
Замена
А. Тымчик
️️️️
А. Караваев
Желтая карточка
П. Муса
85'
82'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Д. Нерес
70'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Флорентину
70'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Рафа
70'
64'
Замена
В. Дубинчак
️️️️
К. Вивчаренко
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
52'
ГОЛ! 3:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Г. Рамуш
42'
ГОЛ! 2:0!
Рафа
40'
ГОЛ! 1:0!
Н. Отаменди
Пас отдал
Д. Нерес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
8
Александр Яцык
ЦП
17
Антон Царенко
АП
19
Денис Гармаш
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
5
Морато
12
Жилберто
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
27
Рафа
9
Рамуш
3-2-4-1
1
Бущан
94
Кедзиора
6
Забарный
34
Сирота
20
Караваев
2
Вивчаренко
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
19
Шепелев
41
Беседин
12
Флорентину
5
Вайгль
5
Вайгль
12
Флорентину
17
Фернандес
8
Бернарду
8
Бернарду
17
Фернандес
7
Нерес
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Нерес
27
Рафа
9
Араужо
9
Араужо
27
Рафа
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
Остались в запасе
Бенфика
Динамо К
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Элтон Лейте
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
22
Шикинью
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
4
Никита Кравченко
ПЗ
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
17
Антон Царенко
АП
19
Денис Гармаш
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Элтон Лейте
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
22
Шикинью
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
4
Никита Кравченко
ПЗ
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
17
Антон Царенко
АП
19
Денис Гармаш
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Бенфика - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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