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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Бенфика
Динамо К - Бенфика: обзор матча 17 августа 2022
Динамо К
17.08.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Бенфика
9'
Жилберто
37'
Г. Рамуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Бенфика
84'
Замена
Шикинью
️️️️
Рафа
Замена
А. Сирота
️️️️
Д. Попов
80'
69'
Замена
А. Бах
️️️️
Жилберто
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
64'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
63'
63'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Д. Нерес
63'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Г. Рамуш
37'
ГОЛ! 0:2!
Г. Рамуш
Пас отдал
Д. Нерес
9'
ГОЛ! 0:1!
Жилберто
Пас отдал
Ж. Мариу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
17
Антон Царенко
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
4-4-1-1
1
Бущан
44
Дубинчак
6
Забарный
4
Попов
94
Кедзиора
18
Андриевский
19
Шепелев
29
Буяльский
10
Шапаренко
11
Цыганков
41
Беседин
4-2-1-1-2
1
Влаходимос
12
Жилберто
30
Отаменди
5
Морато
22
Гримальдо
17
Фернандес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
9
Рамуш
27
Рафа
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
4
Попов
34
Сирота
34
Сирота
4
Попов
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
12
Жилберто
18
Бах
18
Бах
12
Жилберто
27
Рафа
22
Шикинью
22
Шикинью
27
Рафа
9
Рамуш
9
Яремчук
9
Яремчук
9
Рамуш
7
Нерес
9
Араужо
9
Араужо
7
Нерес
Остались в запасе
Динамо К
Бенфика
4
Никита Кравченко
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
17
Антон Царенко
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Элтон Лейте
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
4
Никита Кравченко
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
17
Антон Царенко
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Элтон Лейте
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Динамо К - Бенфика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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