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Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - Бенфика
Бешикташ - Бенфика: обзор матча 23 ноября 2016
Бешикташ
23.11.2016, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
3 : 3
Завершен
Бенфика
58'
Д. Тосун
83'
Р. Куарежма (П)
89'
В. Абубакар
10'
Г. Гедеш
25'
Н. Семеду
31'
Л. Фейса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Бенфика
Желтая карточка
В. Абубакар
90'
ГОЛ! 3:3!
В. Абубакар
Пас отдал
Р. Куарежма
89'
86'
Замена
Р. Хименес
️️️️
К. Митроглу
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Куарежма
83'
77'
Желтая карточка
Луизао
75'
Замена
А. Самарис
️️️️
Г. Гедеш
64'
Замена
Рафа
️️️️
Ф. Серви
Замена
А. Нукан
️️️️
Д. Тошич
60'
ГОЛ! 1:3!
Д. Тосун
Пас отдал
А. Бек
58'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Г. Генюл
45'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Т. Арслан
45'
34'
Желтая карточка
Пицци
31'
ГОЛ! 0:3!
Л. Фейса
Желтая карточка
Т. Арслан
29'
25'
ГОЛ! 0:2!
Н. Семеду
Пас отдал
Э. Сальвио
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
Э. Сальвио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
АП
15
Огужан Озякуп
ПП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
10
Франко Серви
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Фабри
32
Бек
6
Марсело
6
Тошич
3
Адриано
77
Генюл
13
Хатчинсон
15
Озякуп
30
Арслан
7
Куарежма
9
Абубакар
4-2-2-2
31
Эдерсон
27
Семеду
4
Луизао
3
Линделеф
19
Элизеу
11
Сальвио
15
Фейса
21
Пицци
11
Гедеш
11
Митроглу
10
Серви
6
Тошич
33
Нукан
33
Нукан
6
Тошич
30
Арслан
88
Инлер
88
Инлер
30
Арслан
77
Генюл
23
Тосун
23
Тосун
77
Генюл
11
Гедеш
22
Самарис
22
Самарис
11
Гедеш
11
Митроглу
9
Хименес
9
Хименес
11
Митроглу
10
Серви
27
Рафа
27
Рафа
10
Серви
Остались в запасе
Бешикташ
Бенфика
29
Толга Зенгин
ВР
10
Олкай Шахан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
20
Жулио Сезар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
10
Олкай Шахан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Бешикташ - Бенфика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
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Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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