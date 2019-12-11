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Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Тоттенхэм
Бавария - Тоттенхэм: обзор матча 11 декабря 2019
Бавария
11.12.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
3 : 1
Завершен
Тоттенхэм
14'
К. Коман
45'
Т. Мюллер
64'
Ф. Коутиньо
20'
Р. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Тоттенхэм
Замена
Л. Горецка
️️️️
Х. Мартинес
87'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
И. Перишич
86'
81'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Э. Дайер
65'
Замена
Х. Сон
️️️️
Л. Моура
65'
Замена
О. Скипп
️️️️
Д. Ло Чельсо
ГОЛ! 3:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
А. Дэвис
64'
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Дэвис
45'
36'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
Желтая карточка
Й. Киммих
36'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
К. Коман
27'
20'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сессеньон
ГОЛ! 1:0!
К. Коман
Пас отдал
С. Гнабри
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Тоттенхэм
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
28
Павар
88
Мартинес
6
Киммих
6
Алькантара
21
Коман
5
Перишич
7
Гнабри
11
Коутиньо
3-2-1-3
13
Газзанига
8
Фойт
23
Алдервейрелд
15
Дайер
30
Сессеньон
3
Роуз
17
Сиссоко
7
Моура
24
Эриксен
20
Ло Чельсо
88
Мартинес
27
Горецка
27
Горецка
88
Мартинес
21
Коман
13
Мюллер
13
Мюллер
21
Коман
5
Перишич
11
Зиркзее
11
Зиркзее
5
Перишич
20
Ло Чельсо
34
Скипп
34
Скипп
20
Ло Чельсо
15
Дайер
2
Ваньяма
2
Ваньяма
15
Дайер
7
Моура
7
Сон
7
Сон
7
Моура
Остались в запасе
Бавария
Тоттенхэм
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бавария - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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