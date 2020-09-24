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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Бавария - Севилья
Бавария - Севилья: обзор матча 24 сентября 2020
Бавария
24.09.2020, четверг, 22:00
Суперкубок УЕФА, Финал
2 : 1
Завершен
Севилья
34'
Л. Горецка
104'
Х. Мартинес
13'
Л. Окампос (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Севилья
119'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. Алаба
112'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мартинес
104'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Горецка
99'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Л. Эрнандес
99'
94'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Х. Хордан
Желтая карточка
Л. Эрнандес
90'
+1
72'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Сусо
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Сане
70'
69'
Желтая карточка
Фернандо
56'
Замена
О. Торрес
️️️️
И. Ракитич
56'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
55'
Желтая карточка
Ж. Кунде
45'
+1
Желтая карточка
Х. Хордан
ГОЛ! 1:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Р. Левандовски
34'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Окампос
Желтая карточка
Д. Алаба
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
5
Алаба
25
Зюле
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Сане
13
Мюллер
9
Левандовски
4-1-2-2-1
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
18
Эскудеро
5
Фернандо
11
Ракитич
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
26
де Йонг
21
Эрнандес
19
Дэвис
19
Дэвис
21
Эрнандес
5
Алаба
17
Боатенг
17
Боатенг
5
Алаба
27
Горецка
88
Мартинес
88
Мартинес
27
Горецка
10
Сане
8
Толиссо
8
Толиссо
10
Сане
11
Ракитич
8
Торрес
8
Торрес
11
Ракитич
10
Сусо
8
Гудель
8
Гудель
10
Сусо
19
Хордан
20
Васкес
20
Васкес
19
Хордан
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
Остались в запасе
Бавария
Севилья
10
Малик Тилльман
АП
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
14
Оскар Родригес
АП
21
Маркос Акунья
ЛЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
10
Малик Тилльман
АП
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
21
Маркос Акунья
ЛЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Бавария - Севилья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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