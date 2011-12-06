Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Генк - Байер
Генк - Байер: обзор матча 06 декабря 2011
Генк
06.12.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа E, 6 тур
1 : 1
Завершен
Байер
30'
Й. Фоссен
79'
Э. Дердийок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Байер
Желтая карточка
Ж. Симайс
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Ш. Райнарц
Желтая карточка
Э. Дердийок
Замена
Э. Барда
️️️️
Й. Фоссен
ГОЛ! 1:1!
Э. Дердийок
Пас отдал
С. Сэм
Замена
Т. Буффель
️️️️
Э. Лимбомбе
Замена
Б. Очипка
️️️️
М. Кадлец
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
Й. Фоссен
ГОЛ! 1:0!
Й. Фоссен
Пас отдал
Д. Ндабашинзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
30
Надсон
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
21
Дюгари Ндабашинзе
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Генк
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Котелеш
30
Надсон
12
Симайс
36
Пудил
16
Нгонгка
20
Ванден Борре
21
Ндабашинзе
23
Камю
28
Тошер
77
Лимбомбе
9
Фоссен
4-5-1
1
Лено
8
Бендер
5
Швааб
7
Райнарц
3
Кадлец
33
Сэм
20
Шюррле
13
Баллак
6
Рольфес
8
Кастро
9
Дердийок
77
Лимбомбе
7
Буффель
7
Буффель
77
Лимбомбе
9
Фоссен
10
Барда
10
Барда
9
Фоссен
3
Кадлец
5
Очипка
5
Очипка
3
Кадлец
7
Райнарц
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
7
Райнарц
20
Шюррле
11
Кисслинг
11
Кисслинг
20
Шюррле
Остались в запасе
Генк
Байер
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
Главный тренер
Марио Бин
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Генк - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Байер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+