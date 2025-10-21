Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Байер - ПСЖ
Байер - ПСЖ: обзор матча 21 октября 2025
Байер
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 7
Завершен
ПСЖ
38'
А. Гарсия (П)
54'
А. Гарсия
7'
В. Пачо
41'
Д. Дуэ
44'
Х. Кварацхелия
45+3'
Д. Дуэ
50'
Н. Мендеш
66'
У. Дембеле
90'
Витинья
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - ПСЖ
Завершен
90'
ГОЛ! 2:7!
Витинья
90'
+3'
Замена
Jeremiah Mensah
️️️️➡️️
Эсекьель Фернандес
81'
76'
Замена
Кентен Нджанту
️️️️➡️️
Варрен Заир-Эмери
72'
Замена
Ибрахим Мбайе
️️️️➡️️
Брэдли Барколя
66'
ГОЛ! 2:6!
Усман Дембеле
Пас отдал
Брэдли Барколя
Замена
Элисс Бен-Сегир
️️️️➡️️
Эрнест Поку
64'
63'
Замена
Усман Дембеле
️️️️➡️️
Хвича Кварацхелия
63'
Замена
Ли Кан Ин
️️️️➡️️
Сенни Маюлу
ГОЛ! 2:5!
Алеш Гарсия
Пас отдал
Алехандро Гримальдо
54'
Замена
Жануэль Белосян
️️️️➡️️
Кристиан Кофане
52'
50'
ГОЛ! 1:5!
Нуну Мендеш
Пас отдал
Витинья
46'
Замена
Люка Эрнандес
️️️️➡️️
Десир Дуэ
Замена
Ибрагим Маза
️️️️➡️️
Клаудио Эчеверри
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:4!
Десир Дуэ
Пас отдал
Ашраф Хакими
Желтая карточка
Эдмон Тапсоба
45'
+1
45'
+4'
44'
ГОЛ! 1:3!
Хвича Кварацхелия
Желтая карточка
Клаудио Эчеверри
(фол)
43'
41'
ГОЛ! 1:2!
Десир Дуэ
Пас отдал
Хвича Кварацхелия
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Алеш Гарсия
38'
37'
Красная карточка
Илья Забарный
Красная карточка
Роберт Андрих
33'
Гол отменен
Роберт Андрих
32'
Пенальти не реализован
Алехандро Гримальдо
25'
24'
Желтая карточка
Илья Забарный
7'
ГОЛ! 0:1!
Вильям Пачо
Пас отдал
Нуну Мендеш
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К)
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Клаудио Эчеверри
АП
19
Эрнест Поку
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К)
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
20
Десир Дуэ
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
27
Jeremiah Mensah
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
22
Ибрагим Маза
АП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
38
Ken Izekor
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
47
Кентен Нджанту
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Флеккен
20
Гримальдо
5
Баде
12
Тапсоба
13
Артур
6
Фернандес
8
Андрих
24
Гарсия
14
Эчеверри
35
Кофане
19
Поку
4-1-1-3-1
30
Шевалье
2
Хакими
6
Забарный
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Кварацхелия
20
Дуэ
29
Барколя
24
Маюлу
35
Кофане
6
Белосян
6
Белосян
35
Кофане
6
Фернандес
27
27
6
Фернандес
19
Поку
17
Бен-Сегир
17
Бен-Сегир
19
Поку
14
Эчеверри
22
Маза
22
Маза
14
Эчеверри
20
Дуэ
21
Эрнандес
21
Эрнандес
20
Дуэ
24
Маюлу
19
Кан Ин
19
Кан Ин
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
47
Нджанту
47
Нджанту
33
Заир-Эмери
7
Кварацхелия
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Кварацхелия
29
Барколя
49
Мбайе
49
Мбайе
29
Барколя
Остались в запасе
Байер
ПСЖ
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
42
Монтрель Калбрет
ПВ
38
Ken Izekor
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
28
Янис Бласвих
ВР
42
Монтрель Калбрет
ПВ
38
Ken Izekor
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Байер - ПСЖ
2
1
1
1
Всего ударов по воротам
6
24
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
6
Офсайды
3
0
Количество передач
315
777
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
94
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
11
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
2.5
2.86
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бай-Арена
Посещаемость:
30210
Новости команд
Все
Байер
ПСЖ
Сафонов рассказал о любви к компьютерным играм: «10 из 10»
13:52
5
Стало известно, сколько Сафонов потратил на вторую свадьбу
13:26
6
«Ростов» объявил о переходе Сулейманова в «ПСЖ», удалив запись через несколько минут
Вчера, 18:25
9
Песьяков двумя словами описал свадьбу Сафонова
Вчера, 16:42
Невеш – второй самый низкорослый игрок в 21-м веке, забивший головой на ЧМ
17 июня
Форвард Алжира – перед матчем с Аргентиной: «Мы победим Месси, иншаллах»
11 июня
4
«Барселона» следит за пятью молодыми футболистами
7 июня
«Байер» назначил нового тренера
4 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Сафонов рассказал о любви к компьютерным играм: «10 из 10»
13:52
5
Стало известно, сколько Сафонов потратил на вторую свадьбу
13:26
6
«Ростов» объявил о переходе Сулейманова в «ПСЖ», удалив запись через несколько минут
Вчера, 18:25
9
Песьяков двумя словами описал свадьбу Сафонова
Вчера, 16:42
Невеш – второй самый низкорослый игрок в 21-м веке, забивший головой на ЧМ
17 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Байер
ПСЖ
Лига чемпионов, Финал
ПСЖ
1 : 1
30.05.2026
Арсенал
Франция. Лига 1, 34 тур
Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
1 : 1
16.05.2026
Гамбург
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
1 : 0
10.05.2026
Брест
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
1 : 1
16.05.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
3 : 1
09.05.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
4 : 1
02.05.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
1 : 2
25.04.2026
Байер
Германия. Кубок, 1/2 финала
Байер
0 : 2
22.04.2026
Бавария
Лига чемпионов, Финал
ПСЖ
1 : 1
30.05.2026
Арсенал
Франция. Лига 1, 34 тур
Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
1 : 0
10.05.2026
Брест
Лига чемпионов, 1/2 финала
Бавария
1 : 1
06.05.2026
ПСЖ
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: