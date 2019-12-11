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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Ювентус
Байер - Ювентус: обзор матча 11 декабря 2019
Байер
11.12.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
75'
К. Роналду
90+2'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Ювентус
90'
+3
Замена
С. Мураторе
️️️️
Х. Куадрадо
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
П. Дибала
85'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рабьо
Замена
К. Фолланд
️️️️
Л. Аларио
82'
75'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
П. Дибала
66'
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Беллараби
66'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Демирбай
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
24
Синкгравен
15
Драгович
5
Бендер
8
Бендер
20
Арангис
26
Демирбай
19
Диаби
38
Беллараби
27
Аларио
29
Хаверц
4-3-1-2
1
Буффон
22
Де Шильо
28
Демирал
24
Ругани
13
Данило
7
Куадрадо
12
Рабьо
15
Пьянич
10
Бернардески
9
Игуаин
7
Роналду
26
Демирбай
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
27
Аларио
31
Фолланд
31
Фолланд
27
Аларио
38
Беллараби
17
Бэйли
17
Бэйли
38
Беллараби
7
Куадрадо
39
Мураторе
39
Мураторе
7
Куадрадо
12
Рабьо
8
Матюиди
8
Матюиди
12
Рабьо
10
Бернардески
21
Дибала
21
Дибала
10
Бернардески
Остались в запасе
Байер
Ювентус
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Байер - Ювентус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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