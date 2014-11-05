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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - БАТЭ
Шахтер - БАТЭ: обзор матча 05 ноября 2014
Шахтер
05.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
5 : 0
Завершен
БАТЭ
18'
Д. Срна
47'
А. Тейшейра
56'
Л. Адриано (П)
81'
Л. Адриано
90+1'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - БАТЭ
ГОЛ! 5:0!
Л. Адриано
Пас отдал
И. Ордец
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Коста
81'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
72'
69'
Замена
В. Родионов
️️️️
Н. Сигневич
Замена
Фред
️️️️
Фернандо
65'
Замена
Марлос
️️️️
В. Шевчук
63'
57'
Замена
М. Володько
️️️️
Е. Яблонский
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Адриано
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Д. Срна
47'
46'
Замена
Э. Олехнович
️️️️
А. Яковлев
45'
+3
Вторая желтая
А. Хагуш
45'
+1
Желтая карточка
А. Хагуш
ГОЛ! 1:0!
Д. Срна
Пас отдал
Л. Адриано
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайсон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
62
Михаил Гордейчук
ЛП
8
Александр Володько
(К)
ОП
14
Евгений Яблонский
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
25
Дмитрий Бага
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
20
Виталий Родионов
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
18
Ордец
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
20
Фернандо
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Коста
4
Адриано
4-2-3-1
32
Черник
14
Хагуш
23
Поляков
3
Гайдучик
37
Младенович
8
Володько
14
Яблонский
36
Яковлев
14
Карницкий
62
Гордейчук
14
Сигневич
20
Фернандо
7
Фред
7
Фред
20
Фернандо
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
13
Шевчук
10
Марлос
10
Марлос
13
Шевчук
36
Яковлев
23
Олехнович
23
Олехнович
36
Яковлев
14
Яблонский
11
Володько
11
Володько
14
Яблонский
14
Сигневич
20
Родионов
20
Родионов
14
Сигневич
Остались в запасе
Шахтер
БАТЭ
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
30
Артем Сороко
ВР
25
Дмитрий Бага
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
25
Дмитрий Бага
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Александр Ермакович
Статистика матча Шахтер - БАТЭ
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:30 (прямая)
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