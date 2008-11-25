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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Реал
БАТЭ - Реал: обзор матча 25 ноября 2008
БАТЭ
25.11.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 5 тур
0 : 1
Завершен
Реал
7'
Рауль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Реал
Замена
А. Буэно
️️️️
Х. Савиола
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Рауль
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Гути
Желтая карточка
Г. Близнюк
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Лихтарович
Замена
М. Сиваков
️️️️
А. Володько
Замена
П. Нехайчик
️️️️
И. Стасевич
Желтая карточка
М. Торрес
Желтая карточка
С. Сосновский
Желтая карточка
Г. Хайнце
ГОЛ! 0:1!
Рауль
Пас отдал
Р. Дренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
16
Сергей Веремко
ВР
5
Александр Юревич
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛП
2
Дмитрий Лихтарович
ОП
10
Геннадий Близнюк
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
10
Сергей Кривец
ПП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
14
Гути
ЦП
16
Хавьер Савиола
ПП
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
21
Иван Пеха
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Владислав Мирчев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-1-4-1
16
Веремко
5
Юревич
3
Сосновский
24
Казанцев
14
Хагуш
2
Лихтарович
7
Стасевич
10
Близнюк
8
Володько
10
Кривец
20
Родионов
4-1-4-1
12
Касильяс
23
Торрес
93
Рамос
3
Пепе
5
Хайнце
5
Гаго
16
Савиола
10
Снейдер
14
Гути
87
Дренте
7
Рауль
8
Володько
3
Сиваков
3
Сиваков
8
Володько
7
Стасевич
33
Нехайчик
33
Нехайчик
7
Стасевич
2
Лихтарович
15
Скавыш
15
Скавыш
2
Лихтарович
7
Рауль
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
7
Рауль
14
Гути
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
14
Гути
16
Савиола
19
Буэно
19
Буэно
16
Савиола
Остались в запасе
БАТЭ
Реал
5
Владислав Мирчев
ЦФ
21
Иван Пеха
ЦЗ
30
Александр Гутор
ВР
Главный тренер
Виктор Гончаренко
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
Главный тренер
Бернд Шустер
Остались в запасе
5
Владислав Мирчев
ЦФ
21
Иван Пеха
ЦЗ
30
Александр Гутор
ВР
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Бернд Шустер
Статистика матча БАТЭ - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
- : -
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Терье Хауге
(Ульсвик)
Помощники судьи:
Стейнар Хольвик
Даг-Роджер Неббен (оба - Норвегия)
Делегат:
Михаил Касабов (Болгария)
Стадион:
Борисов-Арена
Посещаемость:
30500
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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