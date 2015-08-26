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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Партизан - БАТЭ
Партизан - БАТЭ: обзор матча 26 августа 2015
Партизан
26.08.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
БАТЭ
74'
М. Жавнерчик (АГ)
90+3'
И. Шапоньич
25'
И. Стасевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - БАТЭ
ГОЛ! 2:1!
И. Шапоньич
90'
+3
90'
Замена
А. Риос
️️️️
М. Гордейчук
75'
Замена
А. Карницкий
️️️️
А. Глеб
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Жавнерчик
74'
65'
Желтая карточка
И. Стасевич
Замена
С. Илич
️️️️
С. Лукич
63'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
В. Божинов
39'
25'
ГОЛ! 0:1!
И. Стасевич
20'
Желтая карточка
Ф. Младенович
16'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
В. Родионов
Желтая карточка
Г. Балажиц
9'
3'
Желтая карточка
М. Жавнерчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
4
Фабрисио
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
15
Абубакар Умару
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
22
Саша Илич
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
77
Никола Труйич
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
14
Александр Карницкий
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
4-4-2
12
Живкович
3
Петрович
6
Балажиц
4
Вуличевич
4
Фабрисио
14
Живкович
5
Брашанац
16
Лукич
10
Бабович
86
Божинов
15
Умару
4-5-1
32
Черник
37
Младенович
23
Поляков
19
Милунович
15
Жавнерчик
62
Гордейчук
13
Алексиевич
11
Глеб
7
Стасевич
8
Володько
20
Родионов
16
Лукич
22
Илич
22
Илич
16
Лукич
86
Божинов
8
Шапоньич
8
Шапоньич
86
Божинов
11
Глеб
14
Карницкий
14
Карницкий
11
Глеб
62
Гордейчук
17
Риос
17
Риос
62
Гордейчук
20
Родионов
14
Сигневич
14
Сигневич
20
Родионов
Остались в запасе
Партизан
БАТЭ
31
Филип Кляич
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
27
Небойса Косович
ЦП
77
Никола Труйич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
30
Артем Сороко
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Александр Ермакович
Остались в запасе
31
Филип Кляич
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
27
Небойса Косович
ЦП
77
Никола Труйич
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Зоран Милинкович
Главный тренер
Александр Ермакович
Статистика матча Партизан - БАТЭ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Партизан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в записи, 00:20), НТВ-Плюс Футбол 2 (в записи, 05:55)
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