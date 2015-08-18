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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Партизан
БАТЭ - Партизан: обзор матча 18 августа 2015
БАТЭ
18.08.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Партизан
75'
М. Гордейчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Партизан
Желтая карточка
М. Жавнерчик
90'
+1
89'
Замена
С. Илич
️️️️
А. Живкович
Замена
Д. Бага
️️️️
А. Глеб
86'
ГОЛ! 1:0!
М. Гордейчук
Пас отдал
И. Стасевич
75'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
Е. Яблонский
71'
Замена
И. Стасевич
️️️️
А. Володько
64'
54'
Замена
Н. Труйич
️️️️
В. Божинов
45'
+1
Вторая желтая
М. Евтович
Желтая карточка
М. Гордейчук
44'
21'
Желтая карточка
М. Евтович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
4
Фабрисио
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
15
Абубакар Умару
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
25
Дмитрий Бага
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Партизан
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Филип Кляич
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
22
Саша Илич
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-5-1
32
Черник
15
Жавнерчик
19
Милунович
23
Поляков
37
Младенович
13
Алексиевич
14
Яблонский
11
Глеб
8
Володько
62
Гордейчук
20
Родионов
4-4-2
12
Живкович
4
Фабрисио
6
Балажиц
4
Вуличевич
3
Петрович
10
Бабович
8
Евтович
5
Брашанац
14
Живкович
86
Божинов
15
Умару
11
Глеб
25
Бага
25
Бага
11
Глеб
8
Володько
7
Стасевич
7
Стасевич
8
Володько
14
Яблонский
14
Сигневич
14
Сигневич
14
Яблонский
14
Живкович
22
Илич
22
Илич
14
Живкович
86
Божинов
77
Труйич
77
Труйич
86
Божинов
Остались в запасе
БАТЭ
Партизан
30
Артем Сороко
ВР
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
Главный тренер
Александр Ермакович
44
Никола Нинкович
АП
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Филип Кляич
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
2
Иван Бандаловски
ВР
31
Филип Кляич
ВР
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Главный тренер
Зоран Милинкович
Статистика матча БАТЭ - Партизан
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Борисов-Арена
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