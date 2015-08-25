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Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби - Базель
Маккаби - Базель: обзор матча 25 августа 2015
Маккаби
25.08.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Базель
24'
Э. Захави
11'
Л. Дзуффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Базель
Замена
Б. Ицхаки
️️️️
Н. Митрович
90'
+1
85'
Желтая карточка
М. Сухи
84'
Желтая карточка
Т. Джака
83'
Замена
А. Айети
️️️️
Д. Калла
Замена
Д. Мича
️️️️
Т. Бен-Хаим II
83'
76'
Замена
Ш. Гаши
️️️️
М. Эль-Ненни
74'
Желтая карточка
Л. Дзуффи
Замена
Д. Перец
️️️️
Н. Игьебор
70'
68'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Б. Бьярнасон
Желтая карточка
А. Рикан
62'
49'
Желтая карточка
Б. Сафари
ГОЛ! 1:1!
Э. Захави
Пас отдал
Н. Митрович
24'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дзуффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
25
Хуан Пабло
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
22
Никола Митрович
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
3
Юваль Шпунгин
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Маккаби
55
Хавив Охайон
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
15
Дор Мича
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
3-5-2
25
Хуан Пабло
20
Бен Харуш
26
Бен-Хаим
18
Тиби
40
Игьебор
22
Рикан
6
Альберман
3
Шпунгин
22
Митрович
11
Бен-Хаим II
7
Захави
4-5-1
31
Вацлик
5
Ланг
6
Самуэль
17
Сухи
4
Сафари
34
Джака
7
Дзуффи
33
Калла
8
Бьярнасон
6
Эль-Ненни
7
Эмболо
11
Бен-Хаим II
15
Мича
15
Мича
11
Бен-Хаим II
40
Игьебор
8
Перец
8
Перец
40
Игьебор
22
Митрович
10
Ицхаки
10
Ицхаки
22
Митрович
8
Бьярнасон
14
Бутьюс
14
Бутьюс
8
Бьярнасон
33
Калла
15
Айети
15
Айети
33
Калла
6
Эль-Ненни
11
Гаши
11
Гаши
6
Эль-Ненни
Остались в запасе
Маккаби
Базель
55
Хавив Охайон
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
55
Хавив Охайон
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Маккаби - Базель
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Блумфилд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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